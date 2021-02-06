عملة إيثر وصلت إلى مستوى قياسي

دبي - يزن راشد - وصلت عملة إيثر Ether المشفرة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم أمس الجمعة، متجاوزة 1700 دولار أمريكي للمرة الأولى.

وصعدت عملة إيثر، وهي ثاني أكبر العملات الرقمية في العالم من حيث القيمة السوقية، بنسبة 11.2 في المئة إلى سعر 1743 دولار، وفقًا لبيانات من CoinDesk.

ويأتي ذلك بعد أن سجلت عملة بيتكوين، العملة الافتراضية الأكثر قيمة، مستوى قياسيًا قريبًا من 42000 دولار في الشهر الماضي.

وتضاعف سعر بيتكوين أكثر من أربعة أضعاف على مدار عام 2020، وارتفعت بنسبة 29 في المئة منذ بداية عام 2021، بينما ارتفعت Ether بنحو 129 في المئة سنويًا حتى الآن.

وارتفعت Ether بشكل مطرد هذا الأسبوع حيث ينتظر المستثمرون الإطلاق المرتقب لعقود إيثر الآجلة من بورصة شيكاغو التجارية CME الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ التداول بالعقود الآجلة لعملة إيثر يوم الاثنين، وأطلقت بورصة شيكاغو التجارية عقود بيتكوين الآجلة منذ أكثر من ثلاث سنوات، في ذروة صعود العملة المشفرة خلال عام 2017.

ويعتقد بعض المستثمرين أن العقود الآجلة التي تركز على التشفير تمنح المستثمرين المؤسسيين مزيدًا من الثقة للاستثمار في هذا المجال.

ويؤدي جلب المزيد من الأدوات المالية إلى جذب المزيد من المشاركين إلى السوق، وربما يكون هذا إيجابيًا بالنسبة لسعر إيثر، لكن المحرك الرئيسي لسعر إيثر والعملات الرقمية الأصغر الأخرى كان الزخم لعملة بيتكوين في الأشهر الأخيرة.

وتم إنشاء شبكة Ethereum بعد عملة بيتكوين في عام 2013، والفرق الرئيسي بين شبكة Ethereum وبين شبكة Bitcoin هو القدرة على دعم التطبيقات.

وقد تؤدي هذه الخطوة من جانب بورصة شيكاغو التجارية إلى مزيد من شراء إيثر من الداخلين الجدد إلى السوق لأنها توفر وسيلة للمستثمرين المتمرسين للتحوط من المخاطر ضد المراكز التي قد يحتفظون بها.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه، مثل بيتكوين، يتم تسوية العقود الآجلة لبورصة شيكاغو التجارية لعملة إيثر نقدًا حتى لا تتضمن أي تسليم مادي، لذلك لا ينبغي بالضرورة توقع حدوث تأثير كبير في الأسعار الفورية.

وقال مستثمرو العملات المشفرة: إن عاملاً آخر يحتمل أن يعزز إثير، وهو بداية الترقية الرئيسية لشبكة Ethereum، المسماة Ethereum 2.0، ويأمل مستثمرو العملات المشفرة أن تجعل الترقية شبكة Ethereum أسرع وأكثر أمانًا.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة مجتمعة 1 تريليون دولار الشهر الماضي، حيث ارتفع سعر بيتكوين إلى مستويات قياسية.

وحصلت بيتكوين على دفعة بسبب الطلب المؤسسي، بالإضافة إلى التصور بأنها أصل ذو قيمة مماثل للذهب.

وارتفعت عملة بيتكوين بنسبة 4.7 في المئة في آخر 24 ساعة، حيث تم تداولها بسعر 38151 دولار، بينما ارتفعت عملة XRP، ثالث أكبر عملة رقمية، بنسبة 10.7 في المئة إلى 44 سنتًا.

لكن المتشككين يقولون: إن بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى ليس لها قيمة جوهرية، ووجدت دراسة استقصائية أجراها دويتشه بنك أن المستثمرين يرون أن عملة بيتكوين هي الفقاعة الأكثر تطرفاً في الأسواق المالية.