شركة كريم تخفض عمولة توصيل الطعام

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 فبراير 2021 06:04 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 6 - فبراير - 2021 4:47 مساءً

قال الرئيس التنفيذي لشركة كريم، التي تتخذ من دبي مقراً لها والتي تقدم خدمات توصيل الطعام: إن المطاعم كانت في وضع غير مؤات مع زيادة أحجام التوصيل خلال الوباء.

وقال (مدثر شيخة) Mudassir Sheikha: لقد ساعدنا ذلك حقًا على النجاة من الوباء، لكن كما ذكرت، ما حدث هو أن المطاعم عانت من الآثار السيئة للموقف.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة كريم لقناة سي إن بي سي أن معدلات العمولة المرتفعة لكل طلب تجعل من الصعب على المطاعم البقاء، ولم تكن المطاعم على علاقة جيدة مع مجمعي التوصيل.

وأضاف: نحن ندرك أن الصناعة ليست في وضع جيد، ونقوم بتغيير نموذج الأعمال بالكامل.

وأعلنت شركة كريم، المملوكة لشركة أوبر، هذا الأسبوع أنها تفرض على المطاعم رسومًا شهرية ثابتة ليتم إدراجها في تطبيقها، بدلاً من العمولة على أساس النسبة المئوية.

وقال شيخة: إن شركات توصيل الطعام في المنطقة تتقاضى ما يصل إلى 30 في المئة من قيمة كل طلب، ويؤدي هذا إلى تقليص هوامش ربح المطعم لعمليات التسليم، التي تمثل الكثير من أعمالهم نتيجة للوباء.

وأضاف: لقد رأينا العديد من المطاعم تتعرض للانهيار، وحتى المطاعم التي نجت تكافح من أجل البقاء، وبموجب نموذج الرسوم الثابتة لكريم، يمكن أن تنخفض العمولة الفعلية إلى 6 أو 7 في المئة.

وقال: إذا ارتفعت قيمة الطلب، فإنها تنخفض أكثر، ويساعد هذا النموذج المطاعم في الاحتفاظ بقدر أكبر من أرباحها، وتحسين عروضها، وفي النهاية تحصل على تجربة خدمة أفضل للعملاء، وهذا سيكون حلاً رابحًا للجميع.

وبحسب التصريحات، فإن هناك مجالًا كبيرًا لمواصلة النمو في هذه الصناعة إذا أخذنا نظرة طويلة الأجل حول هذا العمل، وما قد تخسره في الهوامش، تعوضه عبر الكميات مع مرور الوقت.

وبالإضافة إلى ذلك، تستفيد كريم من وجود خدمة توصيل طعام مقنعة وتنافسية عبر تطبيقها، مما يمنح الأشخاص المزيد من الأسباب للقدوم إلى تطبيق Super وتأمل الشركة أن يفعلوا أشياء أخرى عبر تطبيق Super أيضًا.