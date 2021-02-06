تكنولوجيا: كيفية بث محتوى هاتف Android على جهاز التلفاز!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعرف على الخطوات اللازمة لبث محتوى هاتف الأندوريد على جهاز التلفاز، والتي تتيح للمستخدم مشاركة المحتوى على أجهزة التلفاز أو التمتع بعرض الأفلام والألعاب على الشاشات الكبيرة.

خطوات سريعة تتيح للمستخدم مشاركة محتوى هاتف الأندوريد على شاشة جهاز التلفاز، ويمكنك عكس محتوى هاتف الأندوريد من أفلام، صور، ومشاهدة مقاطع الفيديو.

ماذا تحتاج لبث شاشة هاتف الأندوريد على جهاز التلفاز

في البداية سيكون على المستخدم تجهيز هاتف أو جهاز الأندوريد اللوحي بنظام تشغيل Android 5.0 أو الإصدارات اللاحقة، لذا سيكون على المستخدم في البداية التحقق من نظام الجهاز عبر الإعدادات.

أيضاً سيحتاج المستخدم إلى جهاز البث Google Chromecast الذي أطلق مع جهاز Google TV، أيضاً يمكن أن يدعم المستخدم أحد أجهزة الأندوريد التي تأتي بوحدة Chromecast مدمجة، أو شاشة ذكية مثل Google Nest Hub، ويمكن التحقق من دعم الجهاز للبث عبر Chromecast عبر واحدة من الخطوات التالية:

بث محتوى الشاشة عبر تطبيق Google Home

يعد تطبيق Google Home الطريقة الأكثر فعالية والموثوقة بشكل أكبر لبث محتوى هاتف الأندوريد على أجهزة التلفاز، والذي يتوفر بالفعل لدى مستخدمي مكبرات جوجل الصوتية، أو مستخدمي Nest Wifi أو مستخدمي أجهزة Chromecast أيضاً، أو يمكن للمستخدم تثبيته عبر متجر جوجل بلاي.

بعد الإنتهاء من خطوة تثبيت تطبيق Google Home سيحتاج المستخدم لإتباع الخطوات التالية:

فتح التطبيق على جهاز Chromecast المتوفر لدى المستخدم

ومن ثم يمكن إختيار زر Cast my Screen في نهاية الشاشة

الموافقة على التنويه الذي يذكر المستخدم بأن محتوى هاتف الأندوريد سيكون مرئي على أجهزة أخرى

يمكن للمستخدم إيقاف إرسال ومشاركة شاشة هاتف الأندوريد على أجهزة التلفاز عبر تطبيق Home

كما تتوفر طريقة أخرى أكثر سلاسة في مشاركة شاشة هاتف الأندوريد على جهاز التلفاز، وذلك عبر إختيار Casting في الإعدادات السريعة للهاتف عبر الخطوات التالية:

سحب لوحة الإعدادات السريعة في هاتف الأندوريد

إختيار زر Screen cast من لوحة الإعدادات السريعة

ستظهر للمستخدم قائمة بأجهزة Chromecast المتوفرة لدى المستخدم، حيث يمكن تحديد الجهاز المتصل بشاشة التلفاز لبدء بث شاشة هاتف الأندوريد

يمكن أيضاً إيقاف عملية بث الشاشة ومشاركتها عبر نفس الخطوات السابقة لقطع الإتصال

أيضاً يمكن للمستخدم إضافة إختيار بث الشاشة في حالة عدم توفره عبر رمز القلم في لوحة الإعدادات السريعة الذي يتيح تعديل الإختيارات.

المصدر

اعلان





