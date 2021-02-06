شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تسير على خطى أبل وتستعد لطرح ميزة مكافحة التتبع على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيعمل عملاق التكنولوجيا جوجل على طرح نسخته الخاصة من ميزة مكافحة التتبع ، على خطى أبل، فوفقًا لتقرير صادر عن Bloomberg حيث "تناقش الشركة داخليًا كيف يمكنها تقييد جمع البيانات والتتبع عبر التطبيقات على نظام التشغيل أندرويد بطريقة أقل صرامة من حل أبل"، ويستشهد التقرير بأشخاص مطلعين على الأمر كشفوا على ما يبدو أن الشركة تحاول إيجاد التوازن بين مطالب المستهلكين الذين أصبحوا أكثر وعياً بالخصوصية والاحتياجات المالية للمطورين والمعلنين، بحسب موقع gadgetsnow الهندى.

وقال متحدث باسم جوجل في بيان: "نحن نبحث دائمًا عن طرق للعمل مع المطورين لرفع مستوى الخصوصية مع تمكين نظام إيكولوجي صحي للتطبيقات مدعوم بالإعلانات".

وأضاف التقرير أن الحل الذي تقدمه جوجل من المرجح أن يكون أقل صرامة من حل أبل ولن يتطلب موجهًا للاشتراك في تتبع البيانات مثل أبل.

وكانت شركة أبل قد قدمت ملصقات الخصوصية مع تحديث iOS 14 مما يجعل من الضروري للمطورين توضيح سياسات الخصوصية الخاصة بهم. ميزة "ملصقات الخصوصية" هي طريقة أبل لجعل مستخدمي iPhone يفهمون كيفية استخدام معلوماتهم الشخصية.