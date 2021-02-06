شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف كرة الجولف المفقودة من مهمة أبولو 14 على القمر بعد 50 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الصورة المستعادة حديثا لموقع هبوط أبولو 14، عن كرة جولف مفقودة للقائد آلان شيبرد على سطح القمر، والتي ادعى أنها سافرت أميال من قبل، ولكنها لم تقطع سوى 40 ياردة، ففي 6 فبراير 1971، ضرب قائد مهمة أبولو 14 كرتين من كرات الجولف عبر سطح القمر كواحد من الأعمال لثالث هبوط مأهول على سطح القمر تابع لناسا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فأصيبت إحدى الكرات في الهدف، لكن الأخرى قيل إنها قطعت أميالاً على الأقل بعيدا بواسطة القائد شيبرد.

تشير الصور المستعادة حديثًا، أن لعبة الجولف الخاصة به ربما لم تكن ناجحة كما كان يعتقد في البداية، ففي الواقع، كانت الكرة على بعد 24 ياردة من نقطة القائد شيبرد.

تبرع القائد شيبرد بجولف القمر لمتحف اتحاد الجولف في الولايات المتحدة، الذي تعاون مع السيد سوندرز الذى حسن الصورة المستعادة من المهمة في إعادة بناء الصورة.

كما تم صنع نسخة طبق الأصل من الكرة وتم التبرع بها للمتحف الوطني للطيران والفضاء في واشنطن العاصمة.

وجدير بالذكر أنه هبط الرائدان من مهمة أبولو 14 على سطح القمر فى 5 من شهر فبراير ولكن من عام 1971، وكانت هذه المهمة هى ثامن مهمة بشرية في برنامج أبولو، والتى استغرقت المهمة 9 أيام وساعة و58 دقيقة، وترك رواد الفضاء وراءهم العديد من الأشياء خلال مهمات برنامج أبولو ولم يعودوا بها إلى الأرض أبدا، والتى من بينها 96 كيسًا من النفايات البشرية على سطح القمر خلال جميع مهام أبولو، حيث ترك رواد الفضاء هذه الأكياس للمساعدة في تخفيف حمل مركباتهم الفضائية، خاصة بالنظر إلى عدد الصخور القمرية التي حملوها على متنها.