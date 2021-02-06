تكنولوجيا: ابل تستعد لخفض إنتاج IPHONE 12 MINI في الربع الثاني من 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي جاءت عبر موردي ابل أن عملاق التكنولوجيا قررت خفض إنتاج هاتف IPHONE 12 MINI في الربع الثاني من 2021 وذلك كنتيجة لإنخفاض الطلب على هذا الإصدار.

أصدرت شركة ابل سلسلة هواتف IPHONE 12 خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث تتضمنت السلسلة هاتف iPhone 12 mini الذي جاء بتكلفة أقل للمستخدمين، إلا أنه لم ينجح في جذب قطاع كبير من المستخدمين حتى الآن.

ولقد انطلق هاتف iPhone 12 mini بشاشة OLED بحجم 5.4 إنش، حيث يعد الإصدار الأقل تكلفة في هواتف الأيفون، إلا أن مبيعات الهاتف إنخفضت بشكل ملحوظ، حيث حقق مبيعات بنسبة 6% فقط.

من جانب أخر أصدر William Young محلل شركة JPMorgan Chase توقعات بإنخفاض إنتاج iPhone 12 إلى 9 مليون و iPhone 12 mini إلى 11 مليون، كما أكد المحلل على تراجع الطلب على هانف iPhone 12 mini في الأسواق العالمية، لذا تخطط ابل لخفض إنتاج iPhone 12 mini في الربع الثاني من 2021.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن iPhone 12 mini سيكون أقصر هواتف الأيفون عمراً، لذا ستلجأ ابل لإضافة مميزات أكثر في الإصدار القادم ليكون أكثر جذباً لقطاع المستخدمين، من جانب أخر إرتفعت توقعات المحلل لهاتف ابل iPhone 12 Pro Max حتى 11 مليو وحدة.

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