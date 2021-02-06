انتهاء موجة الطقس السيئ اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، انتهاء حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأحوال الجوية اليوم السبت، فيما تبدأ عودة الشبورة المائية بداية من اليوم 6 فبراير وحتى الخميس المقبل 11 فبراير.

السبت 6 فبراير

من المتوقع أن تتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر ارتفاع الموج من 2-3 متر).

الأحد 7 فبراير

يحدث استقرار في حالة الطقس مع ارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس دافىء نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع عودة الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

الاثنين 8 فبراير

يشهد اليوم استقرار وارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس دافىء نهارا شديد البرودة ليلا، وتعود الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

الثلاثاء 9 فبراير

استقرار وارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس دافىء نهارا شديد البرودة ليلا، وتعود الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

الأربعاء 10 فبراير

استقرار وارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وتعود الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

الخميس 11 فبراير

استقرار وارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وتعود الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، وأنه يتم تحديث التنبؤ يوميًا.