ليس «سيجنال».. تطبيق محادثة يستغل أزمة «واتسآب» ويصبح «الأكثر تحميلاً» في العالم

الشارقة - اميمة ياسر -

تصدر تطبيق محادثة شهير الرسوم البيانية للتطبيقات الأكثر تحميلاً في يناير الماضي، متفوقاً على كل من "تيك توك" و"سينجال" و"فيسبوك"، ومستفيداً من أزمة سياسة "واتسآب" الجديدة.

وبحسب شركة "سنسور تاور"، فإنه تم تنزيل تطبيق "تليجرام" 63 مليون مرة الشهر الماضي، بزيادة 3.8 مرة عن نفس الفترة من العام الماضي. كما تم تنزيل التطبيق أكثر من غيره من قبل المستخدمين في الهند وإندونيسيا، بنسبة 24 و10 بالمائة على التوالي.

ووفقاً لوسائل إعلامية، فإن "تليجرام" أصبح ملاذاً لملايين من مستخدمي تطبيقات المراسلة الفورية بعدما أعلنت "واتسآب" عن سياسة جديدة من شأنها أن مشاركة البيانات مع الشركة الأم "فيسبوك".

بعد المخاوف التي أثارها المستخدمون عقب الإعلان، وبسبب سجل "فيس بوك" بشأن الخصوصية، أعلنت "واتسآب" عن تأجيل فرض السياسة الجديدة من فبراير إلى مايو.

ويؤكد ممثلو التطبيق أن هناك سوء فهم ومعلومات خاطئة واسعة النطاق حول الآثار المترتبة على السياسة الجديدة. تُظهر بيانات "سنسور تاور" أن تنزيلات "تليجرام" و"سيجنال" تتضاعف في مطلع العام الجديد عندما تم الإعلان لأول مرة عن القواعد.