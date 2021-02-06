شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت توقف التبرعات للمشرعين الذين عارضوا التصديق على انتخاب بايدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة مايكروسوفت، إنها ستعلق جميع التبرعات التي تقدمها لجنة العمل السياسي التابعة لها حتى عام 2022 لجميع المشرعين الأمريكيين الذين صوتوا للاعتراض على التصديق على انتخاب جو بايدن كرئيس.

وستعلق الشركة أيضًا مساهمات مسؤولي الدولة والمنظمات الذين دعموا الاعتراضات أو اقترحوا إلغاء الانتخابات خلال نفس الفترة.

وأضافت مايكروسوفت، أنها "ستروج وتنضم إلى حوار مع شركات ومنظمات أخرى تريد تعزيز الديمقراطية، وأضافت بأن الأحداث الأخيرة أثارت قضايا ذات أهمية لـ (لجان العمل السياسي) عبر مجتمع الأعمال ".