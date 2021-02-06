تكنولوجيا: هاتف REALME V11 5G ينطلق رسمياً برقاقة DIMENSITY 700 وسعر يبدأ من 185 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت REALME عن أحدث هواتف 5G منخفضة التكلفة REALME V11 5G الذي يضم معالج DIMENSITY 700، وكاميرة خلفية مزدوجة مع بطارية بقدرة 5000 mAh وسعر يبدأ من 185 دولار.

يتميز هاتف REALME V11 5G بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش وجودة عرض HD بلس أو دقة 1600 في 720 بيكسل، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0.

كما يتميز هاتف REALME V11 5G برقاقة معالج DIMENSITY 700 المميزة بدقة تصنيع 7 نانومتر وثماني من الأنوية وسرعة 2.2GHz، كما تدعم الإتصال بشبكات 5G وكرت شاشة Mali-G57 MC2.

أيضاً ينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

ويأتي الهاتف بإعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

كما يدعم الهاتف نظام تشغيل Android 11، مع واجهة realme UI 2.0، ويدعم أيضاً اثنان من شرائح SIM، أيضاً يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

ويتميز هاتف REALME V11 5G بقياسات 164.4 في 75.7 في 8.4مم، ووزن 186 جرام، ويدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G SA/ NSA، وDual 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 ac بتردد 2.4GHz و 5GHz، والبلوتوث 5، ويضم منفذ USB C.

أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، ويأتي الهاتف بسعر يبدأ من 185 دولار للنموذج الرئيسي.

المصدر

اعلان





