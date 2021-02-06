تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy M12 بقدرة بطارية 6000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها المتوسط Galaxy M12 الذي يأتي بشاشة Infinity-V بحجم 6.5، وبطارية بقدرة 6000 mAh، وكاميرة رباعية.

ينطلق هاتف Galaxy M12 بتصميم Infinity-V في الشاشة المميزة بحجم 6.5 إنش، ودقة عرض 720 في 1600 بيكسل أو بجودة HD بلس، كما يضم نتوء القطرة كاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2.

كما تقدم سامسونج هاتف Galaxy M12 بمعالج Exynos 850 ثماني الأنوية وسرعة 2GHz، أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 3 أو 4 أو 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 32 أو 64 أو 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر Micro SD حتى سعة 1 تيرابايت.

أيضاً ينطلق الهاتف بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.0، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.2، أيضاً تتضمن الإعدادات مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأخر macro بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

ويدعم الهاتف نظام تشغيل Android 11 مع واجهة OneUI 3، كما يضم مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، ويدعم اثنان من شرائح SIM بحجم نانو، كما يضم مدخل 3.5مم للسماعات، ويتميز بقياسات 164.0 في 75.9 في 9.7مم، ووزن 221 جرام.

كما يدعم هاتف Galaxy M12 بطارية بقدرة 6000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 15W، ويأتي بمنفذ USB C، ومن المقرر أن تكشف سامسونج لاحقاً عن سعر الهاتف والأسواق التي يتوفر بها خلال الفترة القادمة.

المصدر

اعلان





