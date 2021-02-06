شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تشارك صورة مفصلة بشكل غير مسبوق للمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة الفضاء الصينية (CNSA)، أن مهمة الصين غير المأهولة إلى المريخ أعادت صورتها الأولى للكوكب الأحمر، حيث بدأت المهمة في 23 يوليو 2020، ومن المتوقع أن تهبط المركبة في مايو من هذا العام، وتم التقاط الصورة المفصلة غير المسبوقة بالأبيض والأسود، عندما كان Tianwen-1 على بعد 1.4 مليون ميل (2.2 مليون كيلومتر) من سطح المريخ، وعلى الرغم من فشلها في التقاط المظهر الصدئ للعالم، إلا أنها تلتقط التضاريس الفريدة في هذا العالم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه منذ التقاط الصورة، اقترب المسبار من كوكبنا المجاور، وهو الآن على بعد حوالي 114 مليون ميل (184 مليون كيلومتر) من الأرض.

تضيف CNSA في بيانها أن جميع الأنظمة الموجودة على المسبار في حالة جيدة، وتم إطلاق Tianwen-1 في يوليو من جزيرة هاينان جنوب الصين فوق صاروخ Long March-5 ومن المتوقع أن يصل إلى مدار المريخ هذا الشهر.

وستحاول المركبة الهبوط في مايو بمنطقة Utopia Planitia، وهو سهل في نصف الكرة الشمالي يوجد داخل فوهة بركان.

كانت هذه حيلة متعمدة من الصينيين لأن المسافة الإضافية قبل الهبوط تمنح المركبة فرصة أكبر للإبطاء إلى سرعة آمنة.

كما أنه بعد هبوطها، ستنشر مركبة جوالة ستقضي 90 يومًا من أيام المريخ في الاستكشاف، ويكون يوم المريخ الواحد أطول بحوالي 40 دقيقة مما هو عليه على الأرض، لذلك فهى مدة تقارب 93 يومًا على الأرض.

ولا يتوقع وجود أي جليد سطحي ضمن نطاق مركبة الاستكشاف، ولكن يمكن أن تستخدم أداة رادار استكشاف تحت سطح الأرض، المستخدمة في مهمة Chang'e-4 للبحث تحت سطح القمر، للبحث عن جليد تحت الأرض.

جدير بالذكر أنه إذا نجحت مهمة Tianwen-1، فستجعل الصين أول دولة تدور وتهبط وتنشر مركبة جوالة في مهمتها الافتتاحية إلى المريخ، وهو جزء لا يتجزأ من آمال الصين في تعزيز مكانتها كقوة عظمى في الفضاء، إلى جانب القوات المعززة للاتحاد الأوروبي والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية.