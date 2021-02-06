شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق العقود الآجلة على عملة الإيثر المشفرة الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير عن أنه سيتم إطلاق العقود الآجلة على "الإيثر" ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية والحجم اليومي، في وقت متأخر يوم الأحد المقبل في بورصة المشتقات CME، حيث يسعى المستثمرون إلى الاستفادة من الاهتمام المؤسسي المتزايد بفئة الأصول المتطورة.

وعملة إيثر التي عاشت لفترة طويلة في ظل البيتكوين، هو العملة الرقمية أو الرمز المميز الذي يسهل المعاملات على بلوكشين الإيثريوم.

وفي حين أن البيتكوين هو المتجر المفضل للقيمة في النظام البيئي الرقمي ، فقد برز الإيثيريوم كبنية تحتية مالية رائدة، حيث استقر أكثر من 12 مليار دولار في المعاملات اليومية، وفقًا لتقرير مدير الأصول الرقمية GrayScale.

وتسمح قائمة CME للمستثمرين بتنويع مقتنيات التشفير خارج البيتكوين وتوفر وسيلة للمستثمرين للتحوط من تعرضهم للإيثيريوم، مما يفتح سوقًا حيث يمكن التعبير عن المراكز الهبوطية على الأصل بسهولة.

وستتم تسوية عقود إيثر الآجلة، التي تتبع تلك المدرجة في قائمة بيتكوين في ديسمبر 2017، نقدًا وسيتم تسعيرها بناءً على المعدل المرجعي لـ CME الذي يستمد البيانات من منصات تبادل العملات المشفرة الرئيسية Bitstamp و Coinbase و Gemini و itBit و Kraken.

وقال جون وو، رئيس AVA Labs، إن المستثمرين لا يتوقعون خروج أحجام ضخمة من البوابة، مثلما حدث عندما تم إطلاق عقود البيتكوين الآجلة قبل ثلاث سنوات، ولكن يجب أن يكتسب الأصل قوة دفع كطريقة سهلة للوصول إلى شبكة أخرى قائمة على التشفير، مثل منصة مفتوحة المصدر لإنشاء تطبيقات مالية باستخدام تقنية blockchain.

وأضاف وو: "سيؤدي ذلك إلى تعريف أشخاص ومؤسسات جديدة بالتشفير وجانب العقد الذكي القابل للبرمجة في النظام البيئي ، بدلاً من مجرد مخزن للقيمة والذهب الرقمي".

وسجلت Ethereum مستوى قياسيًا قياسيًا عند 1764.55 دولارًا يوم الجمعة الماضية، قبل إطلاقها للعقود الآجلة، مما ساعد على زيادة القيمة السوقية لقطاع التشفير إلى حوالي 1.2 تريليون دولار، وفقًا لمتتبع البيانات CoinGecko.com. وكان آخر ارتفاع بنسبة 8% عند 1729.59 دولار.

وارتفعت عملة البيتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة، بنسبة 2.5% لتصل إلى 37892 دولارًا. وسجلت رقما قياسيا بلغ 42 ألف دولار في الثامن من يناير.

ومنذ إطلاق عقود البيتكوين الآجلة قبل ثلاث سنوات، لاحظت بورصة شيكاغو التجارية نموًا كبيرًا في اعتمادها من مجموعة واسعة من المشاركين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين.

ومنذ بداية عام 2020، تم تداول ما مجموعه 8،560 عقدًا آجلًا من عقود البيتكوين CME، أي ما يعادل حوالي 42،800 عملة بيتكوين، في المتوسط ​​يوميًا، حسبما ذكرت بورصة شيكاغو التجارية في بيان.

كما زاد الاهتمام المؤسسي، حيث وصل عدد أصحاب المصالح المفتوحة إلى رقم قياسي بلغ 110 في ديسمبر.

وأظهرت أحدث بيانات بورصة شيكاغو التجارية أيضًا أن صافي صفقات بيع البيتكوين البالغ 2781 عقدًا الأسبوع الماضي كانت الأصغر منذ أواخر نوفمبر.

واقترح JP Morgan في مذكرة بحثية أن إدراج عقود الأثير الآجلة يمكن أن يتبعه انخفاض في سعر العملة الأساسية، تمامًا مثل ما حدث عندما بدأت عقود البيتكوين الآجلة في التداول.

وبدأ المستثمرون العالميون في ضخ الأموال في صناديق ومنتجات الإيثيريوم، بحوالي 56.1 مليون دولار من التدفقات الواردة في يناير، وفقًا لتقرير عن التدفقات المؤسسية من مدير العملات الرقمية CoinShares.

ولا تزال Bitcoin هي المتلقي للجزء الأكبر من إجمالي تدفقات المستثمرين أو 92%، أي ما يعادل 2 مليار دولار تقريبًا في يناير.

وجذبت Ethereum في عام 2020 تدفقات المستثمرين بقيمة 926 مليون دولار، في حين حصلت عملة البيتكوين على 4.5 مليار دولار.