شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مرتبة تعمل بالذكاء الاصطناعى ولديها 360 مستشعرا لـ"نوم أكثر راحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة تكنولوجيا النوم مرتبة تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكن ضبطها لضمان أن يكون المستخدم في أكثر وضع مريح طوال الليل، فيستخدم السرير، المسمى Emma Motion، 360 مستشعر حركة لاكتشاف حتى أصغر كمية من الضغط ويتفاعل عن طريق تقلبات جسم النائم.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم إطلاق المرتبة في فرنسا وبلجيكا هذا الشهر مقابل 2499 يورو، وسيتم طرحها في المملكة المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.

قال مانويل مولر، الرئيس التنفيذي في الشركة: "مهمتنا هي المساعدة في تحسين حياة الناس من خلال تغيير طريقة نومهم، حيث تُظهر المزيد من الدراسات مدى تأثير النوم على صحتنا العامة".

نحن نستثمر بكثافة في البحث وتطوير المنتجات التي تساعد الناس على النوم بذكاء، وتتصل Emma Motion بمصدر طاقة عبر كابل لكنها تعمل بصمت أثناء الليل.

أما عن الجزء العلوي من المرتبة مغطى بطبقة من الإسفنج، ولكن يوجد تحتها مباشرة جهاز مستشعرات الذكاء الاصطناعي، وهو فعليًا شبكة كثيفة من أجهزة استشعار الحركة.

ويعد مستشعر الذكاء الاصطناعي مسؤولا عن إدراك أوضاع النوم المتغيرة والاستجابة لها، وبينما يتحرك الجسم أثناء النوم، تكتشف المستشعرات أدنى ضغط وتعالج ذلك كبيانات في الوقت الفعلي.

تقول الشركة: "بمساعدة الذكاء الاصطناعي، تتم ترجمة البيانات إلى أوضاع نومك الحالية، حيث تدرب Emma شبكة عصبية بها عدة تيرابايت من البيانات لضمان التفسير الدقيق للبيانات".

تستخدم المرتبة جميع البيانات التي تكتشفها لتكبير أو تقليل طبقة الرغوة عن طريق الهواء بسلاسة وبهدوء لتناسب أوضاع النوم المختلفة.

تقول الشركة: "هذا التعديل النشط طوال الليل يدعم أن وضع عمودك الفقري متوازن، وتضمن تقنية "Diamond Degree" الإضافية المضمنة أن المستخدم لن يكون ساخنًا ولا تحدث أي مضايقات طوال الليل".