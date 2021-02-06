10 آلاف مستخدم للإنترنت الفضائي “ستارلينك”

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ 38 دقيقة

كشفت شركة “سبيس أكس” المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، عن عدد المستخدمين لبرنامج “ستارلينك” للإنترنت الفضائي.

وقالت الشركة إن أكثر من 10 آلاف شخص في الولايات المتحدة والعالم باتوا متصلين بالإنترنت من خلال شبكة أقمار صناعية أطلقتها الشركة ضمن برنامج “ستارلينك”.

وظهر الرقم الذي كشفت عنه الشركة في وثيقة تم توجيهها إلى هيئة الاتصالات الفيدرالية مؤخرا.

وقالت سبيس أكس، في بيان، إن “أداء الشبكة يتسارع بشكل كبير في الوقت الفعلي”، ضمن برنامج تجريبي كان قد أُطلق في أكتوبر الماضي.

ووفقا لما نقلت صحيفة “نيويورك بوست”، فإن الشركة تهدف لإيصال الإنترنت إلى المناطق النائية، وتبلغ تكلفة الخدمة حاليا 99 دولارا شهريا، إلى جانب 499 دولارا للحصول على الأدوات اللازمة.

ورغم تحذير الشركة لعملائها الأوائل من احتمال حصول تقطع في الخدمة، أكدت أن سرعة الإنترنت الفضائي تجاوزت خلال تجربتها سرعة 100 ميغا-بت في الثانية.

وتمتلك سبيس أكس تصريحا من هيئة الاتصالات الفيدرالية، يخولها إنشاء شبكة إنترنت فضائية بقوة 12 ألف قمر صناعي تحت اسم “ستارلينك”، وسيتم إطلاقها ضمن حصتها البالغة 42 ألف قمر صناعي إلى المدار.

وتلقى مشروع الإنترنت الفضائي انتقادات على نطاق واسع من علماء الفلك، الذين عبروا عن مخاوفهم من تلويث المنظر الطبيعي للسماء ليلا، كون الأقمار الصناعية تعكس الضوء إلى حد كبير.

وبحسب العلماء، فإن الأقمار الصناعية قد تقوم بإلحاق ضرر كبير بقدرتهم على مراقبة وملاحظة السماء ودراسة الكون من الأرض.

وتقوم سبيس أكس بتجربة عدة طرق للحد من رؤية أقمارها وتجنب إزعاج الفلكيين.