تكنولوجيا: Razer تكشف عن Thunderbolt 4 Dock Chroma بإضاءة RGB وسعر 330 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Razer عن قاعدة Thunderbolt 4 Dock Chroma التي تأتي بإضاءة RGB وتضم 4 من منافذ Thunderbolt 4، وتتوفر بسعر 330 دولار.

تتميز قاعدة Thunderbolt 4 Dock Chroma المقدمة من Razer بعدد 10 من المنافذ لدعم المستخدم بشكل كامل، حيث تتضمن في المقدمة فتحة UHS-II SD، ومدخل 3.5مم للسماعات، ومنفذ USB-C يتوافق مع Thunderbolt 4 لدعم جهاز الحاسب بقدرة 90W، ويدعم نقل البيانات بسرعة 40 جيجابت في الثانية.

كما تتضمن قاعدة Thunderbolt 4 Dock Chroma في الجهة الخلفية 3 من منافذ USB-C تتوافق مع معايير Thunderbolt 4، وتدعم Gigabit Ethernet، و3 من الجيل الثاني من منافذ USB-A 3.2.

أيضاً تتميز قاعدة Razer بإضاءة RGB، ويمكن أن تدعم شاشات 4K عند 60Hz، كما تدعم القاعدة أجهزة الحاسب بنظام Windows المميزة بالجيل 11 من معالجات إنتل، وأيضاً أجهزة Mac المميزة بمعالجات إنتل أو معالج ابل M1 وبنظام macOS Big Sur، إلا أن أجهزة ماك لا تدعم برنامج Synapse الذي يتيح ضبط إضاءة RGB في القاعدة.

ومن المقرر أن تتوافق Thunderbolt 4 Dock Chroma في العمل مع منتجات Razer الأخرى التي تتضمن Razer Core، وتتوفر القاعدة للطلب المسبق عبر موقع Razer بسعر 330 دولار.

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