شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يطورون ذكاء اصطناعيا سائلا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والمعهد النمساوي للعلوم والتكنولوجيا، شبكة عصبية جديدة (دماغ) تتميز بكونها سائلة. واستلهم الباحثون الفكرة من دماغ الدودة، حيث قاموا بتطوير معادلات لتجسيد الخلايا العصبية في الدودة رياضياً، ثم قاموا ببنائها في شبكة عصبية.

وأشار الباحثون في ورقتهم البحثية في مجلّة Nature العلمية، إلى أن الشبكة تتكون من 302 خلية عصبية تشكل الجهاز العصبي معاً، وعلى الرغم من بساطتها، فإن شبكة C. elegans قادرة على إحداث سلوك مثير للاهتمام ومتنوع بشكل مدهش.

تعتبر "المرونة العصبية" المدمجة أهم ما يميز تلك الشبكة، وهو ما يعني أنها قادرة على القيام بمهام متنوعة مثل قيادة السيارة أو توجيه إنسان آلي. والأهم من ذلك، هو قدرتها على التعلّم من تجربتها وتعديل اتصالاتها أثناء العمل، على عكس معظم خوارزميات التعلم الآلي التي لا يمكنها صقل مهاراتها بعد فترة التدريب الأولية.