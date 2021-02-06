شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: خرائط جوجل ستحصل قريبا على تصميم جديد بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة أن شركة جوجل تعمل على واجهة مستخدم جديدة لتطبيق خرائط جوجل، فوفقًا لتقرير صادر عن شركة XDA Developers ، تخطط الشركة لتصميم جديد من المتوقع أن يتم طرحه لجميع المستخدمين قريبًا.

ووفقًا للتقرير ، يغير التصميم الجديد شاشة "خيار المسار" لتكون "أسهل في الفهم"، حيث تُظهر واجهة المستخدم الجديدة شريطًا علويًا يتضمن فقط نقطة البداية والوجهة بدلاً من شريط أبيض كبير في الأعلى، ويستثني هذا بشكل أساسي القيادة وركوب الدراجات والمشي ووسائل النقل العام التي تظهر الآن أسفل الشريط.

كما تم نقل هذه إلى النصف السفلي من الشاشة التي تعرض معلومات السفر لكل منها، وقال التقرير: "يبدو أن شاشة خيار المسار المحدث في خرائط جوجل قيد الاختبار في الوقت الحالي ، ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم طرحها على الجميع في المستقبل"، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، ادعى تقرير صادر عن 9to5Google أن جوجل قد أضافت الدعم للحصول على تجربة التجوّل الافتراضي أثناء رؤية شاشة التنقل عن طريق إضافة وضع تقسيم الشاشة لمستخدمي أندرويد.

وزعم التقرير أن شاشة التجوّل الافتراضي المقسمة يتم نشرها على نطاق واسع عبر تحديث من جانب الخادم، ومع ذلك ، لم يتم طرحه لمستخدمي iOS حتى الآن.