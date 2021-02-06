شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظارة الواقع الإفتراضى Oculus Quest تدعم الآن تطبيق فيس بوك ماسنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Oculus المملوكة لشركة فيس بوك أنه في آخر تحديث للمطورين، سيبدأ فيس بوك ماسنجر الآن في دعم سماعات الرأس للواقع الافتراضى Quest هذا الأسبوع، ووفقًا لموقع Mashable ، فمع هذا التحديث الجديد ، سيتمكن المستخدمون من الدردشة عن طريق الكتابة يدويًا في الواقع الافتراضي، أو استخدام صوت إلى نص ، أو إدراج عبارات عامة مملوءة تلقائيًا في المحادثة.

ولن يفصل Messenger on Quest بين المستخدمين بناءً على أجهزتهم، وبعبارة أخرى، يمكن للمستخدمين الذين لا يستخدمون VR الدردشة مع مستخدمي VR بكل سهولة، وإذا تحدث العديد من مستخدمي VR مع بعضهم البعض ، فيمكنهم إنشاء مجموعة Oculus من داخل Messenger للتجمع في أي لعبة متعددة اللاعبين يرغبون في لعبها معًا.

ويضمن فيس بوك أيضًا أن استخدام ماسنجر لن يتغير مع إعدادات خصوصية Quest، ومن الواضح أن هذا مصدر قلق دائمًا بشأن أي شيء يصنعه فيس بوك ، وقد أثار ماسنجر بشكل خاص أسئلة حول أمانه على مر السنين.

ويجب أيضًا عدم ذكر أن المستخدمين بحاجة إلى تسجيل الدخول إلى حساباتهم على فيس بوك على سماعة الرأس Quest لاستخدام ماسنجر، وقد كان هذا مطلوبًا مسبقًا في Quest 2 على أي حال ، ولكن الآن على مالكي Quest 1 أيضًا أن يضعوا ذلك في الاعتبار.