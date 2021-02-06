شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قواعد خصوصية أبل الجديدة تضر بإيردات تطبيق سناب شات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت شركة Snap Inc مالكة تطبيق Snapchat الشهير للرسائل المصورة، من أن تغييرات الخصوصية القادمة من قبل شركة "أبل" قد تضر بأعمال إعلانات Snap، على الرغم من أن نمو المستخدمين والإيرادات تفوقت على تقديرات المحللين فى الربع الأخير.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقال سناب إن التغييرات التى تخطط لها شركة آبل، لمطالبة مستخدمي أيفون بالموافقة على تتبع بياناتهم للإعلانات المخصصة، يمكن أن تشكل "خطرًا" على طلب المعلنين، لكنها أضافت أنه من غير الواضح كيف يمكن أن يؤثر ذلك على الأعمال على المدى الطويل.

وقال توم جونسون، كبير مسؤولى التحول فى وكالة الإعلانات Mindshare Worldwide: "من الواضح أن تعطيل استهداف الإعلانات الناجم عن تغييرات خصوصية iOS 14 سيكون مصدر قلق لشركة Snap ، التى تعمل باستمرار على تنمية مخزونها من أشكال الإعلانات والمعلنين".

وتخوض شركة فيسبوك، المنافس التكنولوجى الأكبر لشركة سناب، معركة عامة ضد تغييرات شركة آبل، متهمةً صانع أيفون بسلوك مضاد للمنافسة وإلحاق الضرر بأعمال استهداف الإعلانات الخاصة بشركة التواصل الاجتماعى، وخلال مكالمة مع المحللين بشأن الأرباح، تحدث جيريمى جورمان، كبير مسؤولى الأعمال فى Snap ، بنبرة مختلفة، قائلاً إن Snap تشارك فلسفة أبل في حماية خصوصية المستخدمين.

وقال جورمان: "نحن معجبون بشركة أبل ونعتقد أنهم يحاولون فعل الشيء الصحيح للعملاء"، مضيفًا أن Snap مستعدة جيدًا لتوجيه المعلنين خلال تغييرات iOS، فيما ارتفع مستخدمو Snap النشطون يوميًا (DAUs) ، وهو مقياس يراقبه المستثمرون والمعلنون ، بنسبة 22٪ على أساس سنوي إلى 265 مليونًا في الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر، وكان المحللون يتوقعون 258 مليونًا ، وفقًا لبيانات IBES من Refinitiv.

وقد حقق التطبيق أكبر المكاسب خارج أمريكا الشمالية وأوروبا ، مع نمو بنسبة 55٪ في المستخدمين النشطين يوميًا، فيما نمت الإيرادات ، التي تحققها Snap بشكل أساسي من مبيعات الإعلانات ، بنسبة 62٪ لتصل إلى 911 مليون دولار ، متفوقة بسهولة على تقديرات وول ستريت البالغة 857.4 مليون دولار.

كما تم جذب المعلنين إلى جمهور Snap الصغير ، وقد طور ميزات تجذب المسوقين ، بما في ذلك Snap Map ، والتي تتيح للمستخدمين العثور على الشركات المحلية بالقرب منهم، وقد تقلص صافي خسارة Snap إلى 113 مليون دولار ، أو 8 سنتات للسهم الواحد ، من 240.7 مليون دولار ، أو 17 سنتًا للسهم قبل عام.

فيما تتوقع الشركة في الربع الأول أن ينمو المستخدمون النشطون يوميًا بنسبة 20٪ على أساس سنوي إلى 275 مليونًا ، والعائدات من 720 مليون دولار إلى 740 مليون دولار.