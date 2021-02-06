شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن نقل محادثات واتس آب من أيفون إلى أندرويد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واتس آب هو أحد تطبيقات الدردشة الأكثر شيوعًا على متجر أندرويد والذي يتيح لك البقاء على اتصال مع عائلتك وأصدقائك الذين يقيمون في أجزاء مختلفة من العالم، لكن إذا كنت حاليًا من مستخدمي أيفون وقررت التبديل إلى هاتف أندرويد ، فربما ترغب في نقل رسائل واتس آب الخاصة بك أيضًا، وللقيام بالشيء نفسه ، يمكنك اتباع الخطوات الواردة أدناه ومتابعة الدردشات السابقة على هاتفك الجديد.

- افتح واتس آب واسحب لليسار على الدردشة التي تريد نقلها إلى هاتف أندرويد الخاص بك

- الآن ، اضغط على زر "المزيد" وحدد الخيار "تصدير الدردشة"

- حدد الخيار "البريد" وأدخل معرف البريد الإلكتروني الخاص بك لإرسال البريد

- أخيرًا ، ستتلقى الدردشة على هاتف أندرويد الخاص بك.

هل يمكنني عمل نسخة احتياطية من واتس آب على أيفون إلى Google Drive؟

نظرًا لأن iOS يتواصل مع iCloud ، يمكنك إجراء نسخ احتياطي للدردشة الخاصة بك هناك، وللنسخ الاحتياطي إلى Google Drive ، تحتاج إلى تشغيل واتس آب والنقر على أيقونة القائمة الموجودة في الجانب الأيمن العلوي من الشاشة، وعلاوة على ذلك ، حدد "الإعدادات" ثم "الدردشات" ثم "نسخ احتياطي للدردشة".

هل يمكنني نقل حساب واتس آب الخاص بي إلى هاتف آخر؟

يمكن نقل بيانات واتس آب إلى هاتف ذكي جديد عن طريق استعادتها من Google Drive أو نسخة احتياطية محلية، وعلاوة على ذلك ، يمكن أيضًا أخذ نسخة احتياطية من واتس آب على وحدة التخزين الداخلية للهاتف، كما يمكنك نسخ ملف النسخ الاحتياطي المحلي ونقله إلى جهاز أندرويد جديد.