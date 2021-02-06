شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحفظ المقالات باستخدام ملحق مايكروسوفت OneNote؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد OneNote برنامج من مايكروسوفت صديقًا لكل باحث، نظرًا لمدى أهمية التطبيق عند إجراء بحث جيد المصادر، ولعل إحدى الميزات التى تساعدك هى OneNote Web Clipper، وهي وظيفة إضافية مجانية يمكنك تثبيتها، وستريد ذلك، إذا كنت تستخدم OneNote للبحث المستند إلى الإنترنت.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه باستخدام ملحق مستعرض Web Clipper، يمكنك قص صفحة ويب أو مقالة ووضعها مباشرة فى دفتر ملاحظات OneNote للرجوع إليها بسرعة وسهولة، بدلاً من الاعتماد على الإشارة المرجعية أو ترك علامة تبويب أخرى مفتوحة فى المستعرض الخاص بك.

ويمكنك العثور على Web Clipper وتنزيله، ويعمل OneNote لجعل برنامج مايكروسوفت أكثر فعالية كالتالى:

1. أذهب إلى https://www.onenote.com/clipper في متصفح الويب.

2. بالنسبة للتنزيل، يجب اكتشاف نوع المستعرض الخاص بك تلقائيًا، اضغط فوق "Get OneNote Web Clipper for" متبوعًا بالمتصفح الذي تستخدمه.

3. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للتنزيل، وتأكد من منح ملحق Web Clipper أي وصول مطلوب إلى متصفحك.

4. بمجرد التنزيل، ستقوم بتكوين OneNote Web Clipper بنسختك من OneNote، اضغط فوق رمز الامتداد في شريط أدوات المتصفح للبدء.

5. قم بتسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت المرتبط عندما تظهر النافذة المنبثقة.

6. إذا طُلب منك، اسمح لـ OneNote بالأذونات المطلوبة لاستخدام OneNote Web Clipper.

كيف تحفظ المقالات باستخدام Microsoft OneNote Web Clipper؟

1. بعد تنزيل ملحق Web Clipper، انتقل إلى صفحة الويب حيث تريد قص المعلومات لحفظها في OneNote.

2. حدد رمز Web Clipper في شريط أدوات المتصفح.

3. حدد ما إذا كنت تريد قص "صفحة كاملة"، لقطة شاشة محددة بـ "المنطقة"، فقط النص الذي يحتوي على "مقالة"، أو "إشارة مرجعية" للرابط والعنوان.

4. اختر دفتر ملاحظات وموقع المقطع في OneNote لحفظ القطعة، ثم اضغط فوق "Clip" للإنهاء.

سيظهر خيار عرض المقطع الخاص بك في OneNote، اضغط فوق "عرض في OneNote" لفتح التطبيق في دفتر الملاحظات والمقطع حيث يوجد مقطع جديد.