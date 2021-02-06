شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظارة الواقع المختلط المقبلة من أبل ستتكلف 3000 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تسريبات حديثة أن شركة أبل تعمل على نظارة للواقع المختلط " مزيج بين الواقع الإفتراضى والمعزز"، حيث يشير تقرير جديد صادر عن 9to5Mac إلى أن أحد هذه الأجهزة - سماعة رأس - يمكن أن يصل إلى المتاجر في عام 2022، ويستشهد 9to5Mac بتقرير صادر عن The Information يدعي أن هذه السماعة القادمة من المتوقع أن تأتي بشاشات 8K فائقة الدقة وتتكلف حوالي 3000 دولار.

ويذكر التقرير الصادر عن The Information :"ستزود سماعة الواقع المختلط التي تطورها أبل بأكثر من اثنتي عشرة كاميرا لتتبع حركات اليد وعرض فيديو للعالم الحقيقي للأشخاص الذين يرتدونها ، إلى جانب شاشات فائقة الدقة 8K وتكنولوجيا متقدمة لتتبع حركة العين- تقنية التتبع"، وفقًا لشخص لديه معرفة مباشرة بالجهاز.

ويشير التقرير إلى أن استخدام شاشتي 8K في سماعة الرأس سيجعل جودة الصورة أعلى بكثير من جودة سماعات الرأس الاستهلاكية الأخرى ، بما في ذلك غالبية أجهزة التلفزيون المتطورة، وفيما يتعلق بتكلفة هذا الجهاز ، قال التقرير ، "من بين أكبر المخاطر سعر الجهاز ، والذي من المحتمل أن يكلف أكثر بكثير من 300 دولار إلى 1000 دولار لسماعات الواقع الافتراضي الحالية من Oculus من Facebook وغيرها.

وفي العام الماضي ، ناقشت شركة أبل داخليًا تسعير المنتج بحوالي 3000 دولار ، أي أكثر من السعر المبدئي لأجهزة الكمبيوتر المحمولة المتطورة للشركة ، ولكن حوالي 3500 دولار تتقاضاها Microsoft مقابل سماعة الواقع المختلط ، HoloLens ، وفقًا للشخص الذي لديه معرفة مباشرة بالجهاز. "