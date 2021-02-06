شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تفتتح منصة إخبارية مدفوعة الثمن بأستراليا لتقويض قانون الدفع مقابل المحتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة Google العملاقة للتكنولوجيا منصة فى أستراليا تقدم الأخبار التى دفعت مقابلها، وأبرمت صفقات المحتوى الخاصة بها مع الناشرين فى محاولة لإظهار أن التشريع الذى اقترحته رئيسة الوزراء الأسترالية لفرض دفع أموال مقابل نشر المحتوى غير ضرورى.

وطرحت جوجل منصة News Showcase سابقًا فقط في البرازيل وألمانيا، وكان من المقرر إطلاقها في يونيو الماضي، لكن شركة Alphabet Inc المملوكة لشركة Google أخرت الخطط عندما تحركت كانبيرا لجعلها مطلبًا قانونيًا لجوجل وفيسبوك للدفع شركات الإعلام الأسترالية مقابل المحتوى، وهو أمر غير مسبوق فى أى مكان آخر فى العالم.

قالت شركة التكنولوجيا، التى لا تزال تضغط على الحكومة الأسترالية فى اجتماعات خاصة، إن التشريع "غير عملى" وسيجبرها على الانسحاب من البلاد تمامًا إذا تم تنفيذه.

وسيشهد إطلاق News Showcase فى أستراليا دفع سبع منافذ محلية، بما فى ذلك Canberra Times، لاستخدام محتواها.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية لصفقات المحتوى، ولم ترد شركة Australian Community Media ناشرة Canberra Times فورًا على طلب للتعليق.

وقالت Google في بيان إنها تتطلع إلى إبرام اتفاقيات مع المزيد من دور النشر الأسترالية ، الذين تعزز موقفهم من خلال رد كانبيرا ضد فيسبوك وجوجل.

وقال ديريك ويلدينج ، الأستاذ في مركز الانتقال الإعلامي بجامعة التكنولوجيا في سيدني: "يوفر هذا بديلاً للنموذج الذي طرحته الحكومة الأسترالية"، مضيفا "ما يتبقى هو ما إذا كان الناشرون الكبار يقومون بتسجيل الدخول إلى المنتج".

وقالت رويترز الشهر الماضي إنها وقعت اتفاقا مع جوجل لتكون أول مزود إخباري عالمي لـ Google News Showcase، وامتنعت جوجل عن إضافة المزيد من التعليقات عندما اتصلت بها رويترز.

في الشهر الماضى، وافقت Google وجماعة ضغط من الناشرين الفرنسيين على إطار عمل لحقوق الطبع والنشر لشركة التكنولوجيا لدفع ناشري الأخبار مقابل المحتوى عبر الإنترنت، وذلك لأول مرة في أوروبا.

وبموجب تشريع كانبرا المقترح، يتعين على Google و Facebook دفع رسوم للناشرين والمذيعين الأستراليين مقابل المحتوى المتضمن في نتائج البحث أو مواجز الأخبار أيضًا، وإذا فشلوا في إبرام صفقة مع الناشرين ، فإن المحكم المعين من قبل الحكومة سيقرر السعر.

فى حين أن موقف Google العام بشأن احتمال مغادرة البلاد لا يزال ثابتًا ، قال وزير الخزانة الأسترالي جوش فريدنبرج إن نهج Google كان "بناء" في الأيام الأخيرة خلال الاجتماعات الخاصة.

وصرح فريدنبرج للصحفيين في ملبورن يوم الجمعة: "أجرينا أنا ورئيس الوزراء (سكوت موريسون) و (وزير الاتصالات) بول فليتشر مناقشة بناءة للغاية مع رئيس Google أمس فقط".