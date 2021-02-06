شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تعانى من "حظر الإكسبلور".. فيديو يصحح معلوماتك عن التيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح تطبيق تيك توك أحد المنصات الإجتماعية التى يعتمد عليها الكثير من المستخدمين، بما في ذلك بعض صناع المحتوي الذين وجدو في المنصة وسيلة جذابة لتقديم المحتوي الخاص بهم، ولعل المصطلح الأبزر على شبكة التيك توك هو "حركة الأكسبلور"، والتى يظن المستخدمين أنها تساعدهم على انتشار محتواهم، فيما يرجع البعض قلة انتشار المحتوى إلى ما يعرف بـ "حظر اكسبلور".





ماهو الـ Explore فى تيك توك:هو ميزة تستخدم فى ترويج ونشر الفيديو لأكبر عدد ممكن من الحسابات، حيث أنه عبارة عن الأيقونة تتيح للأخرين نشر الفيديو الخاص بك أو الخاص بغيرك ومشاركتها عبر وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة عبر الإنترنت، حيث أن وظيفة اكسبلور تيك توك هى مشاركة الفيديو وزيادة التفاعل معه وحصوله على الكثير من المشاهدات وبالتالي زيادة متابعين تيك توك وزيادة الجمهور.





حظر "الإكسبلور"لكن هناك الكثير من صناع المحتوي يجدون أن الفيديوهات الخاصة بهم لا تحقق القدر الكافي من المشاركات والوصول إلى المتابعين الذي يأملون فيه، حيث يبررون ذلك بـمصطلح "حظر الإكسبلور"، وفيما يلى نعرض معني حظر الإكسبلور، وكل ما تحتاج معرفته عن الأمر كما يلى: