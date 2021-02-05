شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته حول منصة الرسائل المشفرة "Viber" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Viber هو تطبيق مراسلة جماعي متكامل الميزات يعمل على كل من iOS وأندرويد، وعلى غرار تطبيقات المراسلة مثل Signal وDiscord، يوفر Viber تشفيرًا من طرف إلى طرف، مما يعني أنه لا يمكن اعتراض محادثاتك من جانب أطراف ثالثة، ويوجد أيضًا تطبيق Viber لسطح المكتب يتيح لك استخدام الخدمة على أجهزة كمبيوتر Windows و Mac.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، نرصد كل ما تحتاج إلى معرفته لبدء الاتصال وإرسال الرسائل النصية على Viber.

ما هو Viber؟

Viber هو تطبيق مراسلة لديه أكثر من مليون مستخدم، وأصبح شائعًا مؤخرًا لخيارات الأمان الخاصة به، والتي يمكن أن تحافظ على خصوصية رسائلك.

يمكنك تثبيت تطبيق Viber للهاتف لنظام التشغيل iOS أو Android ، أو تطبيق سطح المكتب لنظام التشغيل Windows أو Mac.





كيف تستخدم Viber؟

يمكنك استخدام التطبيق المجاني للرسائل النصية والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، على عكس بعض تطبيقات المراسلة، لا يتطلب Viber اسم مستخدم وكلمة مرور، ولكن بدلاً من ذلك، بعد تثبيت التطبيق، يعتمد على رقم هاتفك لتحديد هويتك، حتى لا يتمكن المستخدمون من إخفاء هويتهم خلف اسم الشاشة أو الاسم المستعار أو الصورة الرمزية.

هذا أيضًا يجعل الإعداد الأولي أسهل، نظرًا لأن الإعداد هو مجرد مسألة تأكيد رقم هاتفك، وباستخدام Viber، يمكنك القيام بأكثر من مجرد الاتصال أو إرسال رسائل إلى أشخاص فرديين، فيستوعب التطبيق رسائل نصية جماعية لما يصل إلى 250 شخصًا ومكالمات جماعية لما يصل إلى 20 شخصًا في وقت واحد.

ميزات إضافية لـ Viber

كما أنه من خلال الاشتراك في Viber Out مقابل 5.99 دولارات شهريًا، يمكنك أيضًا إجراء مكالمات خلوية من داخل التطبيق، والتي تستخدم خطتك الخلوية، بدلاً من Wi-Fi، وهذا مناسب لإجراء مكالمات للأشخاص الذين ليسوا من مستخدمي فايبر.

لا يختلف Viber بشكل ملحوظ عن أي تطبيق مراسلة آخر، ولكنه يحتوي على بعض الميزات المهمة عند إرسال الرسائل النصية، على سبيل المثال، يمكنك تضمين مقتطفات صوتية وفيديو قصيرة بالإضافة إلى ملصقات وصور، ويمكنك أيضًا إنشاء رسائل تختفي، على غرار Whats App.

يحتوي التطبيق أيضًا على ميزة تغذية الأخبار الشخصية، يمكنك تخصيص مصادر الأخبار التي تهتم بها، وتصفح العناوين والقصص من داخل تطبيق المراسلة.