شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جدل بين موظفى أمازون بسبب مناوبات العمل الليلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد صادر عن Motherboard بأن أمازون أخبرت العمال مؤخرًا بمستودع DCH1 في شيكاغو بأخذ نوبات عمل ليلية لمدة 10 ساعات في مستودع جديد أو المخاطرة بفقدان وظائفهم.

وتبدأ المناوبات عادةً حوالي الساعة 1 صباحًا وتنتهي في وقت الغداء، واعتاد مستودع DCH1 أن يكون لديه مجموعة متنوعة من المناوبات بما في ذلك وردية ليلية مدتها ثماني ساعات أو وردية صباحية مدتها خمس ساعات أو وردية صباحية لمدة أربع ساعات.

ووفقا لما نقله موقع the Verge فإن القرار يأتي بعد أن أخبرت الشركة العمال أن DCH1 ستغلق، وبالنسبة لأي شخص يريد الانتقال إلى مستودع جديد في أمازون، فإن التحول في الدورة الضخمة للعمل لمدة 10 ساعات هو خيارهم الوحيد.

وتهدف هذه التحولات إلى تحسين الكفاءة، وفقًا لما ذكرته Motherboard، وقد انتقل العاملون في محطات التوصيل في مدن أخرى بالفعل إلى نوبات الدورة الضخمة الجديدة، جنبًا إلى جنب مع نصف شبكة تسليم الميل الأخير في أمازون.

وقالت مجموعة DCH1 Amazonians United ، وهي مجموعة تمثل عمال Amazon في DCH1 ، إن الجدول الزمني الجديد "غير قابل للتطبيق" بالنسبة للعديد من موظفي المستودعات.

ونوبات العمل لمدة عشر ساعات ليست شائعة في مستودعات أمازون، والعديد من موظفي المستودعات يعملون بدوام جزئي غير مؤهلين للحصول على مزايا.

وانتقد عمال المستودعات أمازون على الطريقة التي تعاملت بها الشركة خلال جائحة فيروس كورونا.

ونظم العمال في نيويورك وشيكاغو وديترويت إجازات الربيع الماضي، مما دفع الشركة لإجراء فحوصات درجة الحرارة وتوفير الأقنعة، وتقديم رواتب جزئية في بعض الحالات عندما ترسل الموظفين المرضى إلى المنزل، وتنفيذ بروتوكولات التنظيف لحماية عمالها من الإصابة.

رفضت الشركة إلى حد كبير معظم شكاوى العمال ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة".

ولم ترد أمازون على الفور على طلب للتعليق.