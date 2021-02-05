شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه الـ red room فى الإنترنت المظلم؟ وما هى خطورته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما تكون سمعت عن الإنترنت المظلم، وهو جزء من الإنترنت، حيث كل شيئ مباح، لكن ربما يكون أسوأ جزء فيه هو ما يعرف بـ Red rooms، والتى يقال إنها أحلك الأماكن على الإنترنت، حيث يدفع المستخدمين آلاف الدولارات، لمشاهدة عمليات الاغتصاب والقتل على الهواء مباشرة، لكن من المسؤول عن "الغرف الحمراء" سيئة السمعة للشبكة المظلمة، وهل هي حقيقية أم مجرد أسطورة؟.

ما هي الغرفة الحمراء Red rooms؟

يُشاع أن الغرف الحمراء، عبارة عن مساحات على الإنترنت داخل شبكة الإنترنت المظلمة، الجزء السفلي الغامض من الإنترنت، وتستخدم لإخفاء النشاط غير القانوني عبر الإنترنت، بحسب موقع thesun البريطانى، ووفقًا للتقارير عبر الإنترنت، فهي أماكن غامضة، حيث يمكن للمرضى الدفع مقابل مشاهدة مقاطع الفيديو المباشرة، والاغتصاب والتعذيب والقتل وما هو أسوأ.

ويُقال أن المستخدمين يدفعون آلافًا ، أو حتى عشرات الآلاف ، للوصول إلى المقاطع المظلمة، وقد تم تداول الأساطير الحضرية حول الغرف الحمراء لسنوات، ولكن حتى الآن لم يظهر أي دليل على وجودها، ويُعتقد أن اسمهم قد نشأ من فيلم الرعب عام 1983 Videodrome ، حيث يتم عرض التعذيب على الهواء مباشرة على التلفزيون في غرفة مطلية باللون الأحمر، وبدلاً من ذلك ، تم اقتراح أن العبارة نشأت من "Red Rum" ، والتي تعني "القتل" إلى الوراء.

هل الغرف الحمراء أسطورة؟

بينما أثارت Red rooms الكثير من النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي على مر السنين، لا يوجد دليل على وجودها، وحتى لو ظهروا في زاوية قاتمة من الإنترنت، فليس من الواضح كيف يمكن لأي شخص تشغيل واحدة، حيث أن "TOR" - متصفح الويب الخاص المطلوب للوصول إلى الويب المظلم - لم يتمكن من تشغيل الغرف، لأنه بطيء جدًا في دعم البث المباشر للفيديو.

كما ستكافح المتصفحات السرية الأخرى أيضًا لاستضافة التدفقات، لأنها تدير حركة مرور الويب الخاصة بها من خلال خوادم متعددة، لكن إحدى الحالات التي تشير إلى أنه قد تكون هناك مواقع يدفع فيها الأشخاص مقابل مشاهدة محتوى مزعج وغير قانوني، هي حالة أحد المشتهي الجنسيين للأطفال.