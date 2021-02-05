شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة تكنولوجيا تطلق اسم عالمة رياضيات على مركبة شحن تكريما لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة نورثروب جرومان، وهى شركة لتكنولوجيا الطيران والدفاع، أنها أطلقت اسم كاثرين جونسون على مركبة الشحن NG-15 Cygnus SS، وهى عالمة رياضيات فى وكالة ناسا ساعدت حساباتها فى إرسال أول رائد فضاء أمريكى إلى الفضاء، وعلى الرغم من أنها لم تصل أبدًا إلى حدود الفضاء، إلا أن اسمها سيصل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإنه من المقرر إطلاق المركبة إلى محطة الفضاء الدولية فى 20 فبراير، بمناسبة الذكرى 59 منذ أتاحت حسابات جونسون مهمة جون جلين ميركورى أطلس 6.

أعلنت شركة نورثروب جرومان عن هذا الإعلان، قائلة إن "تقليد الشركة هو تسمية كل مركبة فضائية Cygnus على اسم فرد لعب دورًا محوريًا فى رحلات الفضاء البشرية".

وكان تم نسيان جونسون إلى حد كبير، إلى جانب ثلاث نساء أخريات، إلى أن صدر كتاب "شخصيات مخفية" في عام 2017 من جانب المؤلفة مارجوت لي شترلي.

كما تم تحويل الكتاب إلى فيلم شهير في نفس العام ولعبت الممثلة تراجي بي هينسون شخصية جاكسون، مما يسلط الضوء على عملها مع موظفي ناسا ماري جاكسون ودوروثي فوجان.

عملت هي ونساء ذوى بشرة داكنة أخريات في وحدة الحوسبة المنفصلة فيما يسمى الآن مركز لانجلي للأبحاث في هامبتون بفيرجينيا.

انضمت جونسون إلى مشروع ميركوري، أول برنامج فضاء بشري في البلاد، في ذلك العام كواحدة من الذين حسبوا مسارات الصواريخ ومدارات الأرض يدويًا، باستخدام قلم رصاص وقاعدة انزلاق.

كما في عام 1961، أجريت جونسون تحليلًا لمسار Alan Shepard's Freedom 7 Mission، وهو أول من حمل أمريكيًا إلى الفضاء، ثم في عام 1962 ، تحققت يدويًا من الحسابات التي أجراها كمبيوتر ناسا للمهمة المدارية الرائدة لرائد الفضاء جون جلين حيث تغلبت الولايات المتحدة على الاتحاد السوفيتي (اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية) في سباق الفضاء.