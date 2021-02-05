شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين ساعتى أبل الذكية Watch Series 6 وSeries 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصنع أبل أفضل الساعات الذكية التى يمكن أن تشتريها، ولكن السؤال هو، هل يجب عليك شراء أحدث إصدار من هذه الساعات Watch Series 6 والتى تأتى بسعر مرتفع، أم يمكن لأصحاب الجيل الأول من ساعتها الذكية Apple Watch Series 1‏ الاحتفاظ بها، خاصة وأن لكل منهما فوائده، وفيما يلى مقارنة بينهما، لمساعدتك على فهم أيهما يناسب احتياجاتك بشكل أفضل.

ساعة أبل Apple Watch Series 6

- إطار مقاس 40 مم أو 44 مم؛ شاشة أكبر بأكثر من 30%.

- شاشة OLED Retina‏ لا تنطفئ بتكنولوجيا LTPO‏، 1000 شمعة/ المتر المربع.

- شاشة من زجاج Ion-X للإطارات المصنوعة من الألومنيوم، ومن الكريستال الياقوتي للإطارات المصنوعة من الستانلس ستيل والتيتانيوم

- موديلات GPS.

- شريحة S6 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) مع معالج ثنائي النواة ببنية 64‎-bit وشريحة W3 اللاسلكية وشريحة U1 (بنطاق فائق العرض)

- التاج الرقمي Digital Crown مع ردود فعل لمسية

- مستشعر لأكسجين الدم ومستشعر بصري لنبض القلب من الجيل الثاني

- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه

- طوارئ SOS‏3 وميزة اكتشاف السقوط

- مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً.

- ميزة Wi-Fi وBluetooth 5.0‏

- ميزة GPS/GNSS وبوصلة ومقياس ارتفاع قيد التشغيل دائماً

- مكبر صوت 50 بالمئة أقوى7 وميكروفون مدمج

- سعة 32GB

ساعة أبل Apple Watch Series 1‏

- إطار مقاس 38 مم أو 42 مم.

- شاشة OLED Retina‏

- شاشة من زجاج Ion-X

- شريحة S1P مع معالج ثنائي النواة

- التاج الرقمي Digital Crown‏

- مستشعر بصري لنبض القلب

- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه وإشعار اضطراب النَّظْم(none)

- مقاومة للمياه.

- Wi-Fi وBluetooth 4.0

- مكبر صوت وميكروفون مدمجان

- سعة 8GB