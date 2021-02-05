لن تكون متاحة للمستخدمين العاديين … تعرفوا إلى سيارة آبل الكهربائية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ 60 دقيقة

كشفت تقارير تقنية جديدة، أن أول سيارة كهربائية لشركة ”أبل“ الأمريكية لن تكون متاحة للمستخدمين، إلا أنها تستهدف الشركات فقط.

ومن المقرر أن تمتلك السيارة الكهربائية تصميما مستقلا تماما، تماشيا مع استحواذ ”أبل“ على Drive.ai، وهي شركة ناشئة للسيارات ذاتية القيادة.

وأشار تقرير جديد إلى أن شركة أبل توصلت إلى اتفاق مع شركة ”كيا“ الكورية لصناعة السيارات؛ لإعداد أول سيارة كهربائية، ومن المقرر أن تبدأ الإنتاج في عام 2024.

كما قال مصدر كوري جنوبي في تقرير آخر، إن أبل وكيا سيوقعان صفقة ضخمة في 27 فبراير بقيمة 3.5 مليار دولار؛ لإنشاء مصنع لـ“كيا“ في جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن شأن ذلك التعاون أن يضمن ما لا يقل عن 100 ألف وحدة سنويا لأبل بمجرد بدء الإنتاج في عام 2024، ويمكن زيادة هذا الرقم إلى 400 ألف سيارة سنويا.

وكانت تقارير كشفت أن سيارة أبل الكهربائية سيتم إطلاقها في الربع الثالث من عام 2021.

وقال تقرير صحيفة ”إيكونوميك ديلي نيوز“ التايوانية، إن الشركة تعمل على زيادة إنتاج مكونات ”أبل كار“ في وقت مبكر من الربع الثاني من هذا العام، مشيرا إلى أن شركة أبل تختبر سرا عشرات من السيارات في كاليفورنيا.

وكانت العديد من المصادر قالت، إن السيارة ستصدر بين عامي 2023 و2025، بما في ذلك المحلل الشهير، مينج شي كو، ويبقى من المنتظر تأكيد شركة ”أبل“ رسميا موعد إطلاق سياراتها الأولى.