استعادة المنشورات المحذوفة… ميزة جديدة من انستغرام

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

تعتزم انستغرام تفعيل ميزة جديدة على هواتف آيفون وأندرويد للمساعدة في استعادة المنشورات التي تم حذفها عن طريق الخطأ.

وسيتم طرح الميزة الجديدة على انستغرام هذا الأسبوع، وستكون بمثابة المنقذ للأشخاص الذين حذفوا بالخطأ منشورات أو صورا حظيت بالكثير من الإعجابات والتعليقات، بحسب ما ذكرت صحيفة إكسبريس البريطانية.

وستتيح الميزة استعادة المشاركات والمنشورات المحذوفة مؤخراً إلى الملف الشخصي للمستخدم، ويمكن إعادة الصور والفيديوهات والقصص وغيرها إلى ملف تعريف مستخدمي انستغرام.

وسيكون لدى مستخدمي انستغرام 24 ساعة فقط للتراجع عن القصص المحذوفة، ومع ذلك يمكن استرداد جميع المحتويات الأخرى في غضون 30 يومًا من حذفها.

ولاستخدام الميزة الجديدة يطلب من المستخدم التحقق من أنه المالك الحقيقي للملف الشخصي عند محاولة حذف أو استعادة المحتوى، ولاستعادة أي محتوى محذوف من أنستقرام.

وعن كيفية استخدامها فإن الصحيفة أوضحت أنه سيتعين على المستخدم الذهاب إلى الإعدادات ثم الحساب ثم المحذوفة مؤخرًا، ومن هنا يمكن استعادة المحتوى أو حذفه بشكل نهائي.

وكشفت انستغرام عن هذه الميزة الجديدة في منشور على مدونة على الإنترنت، وقالت فيه “نحن نطرح ميزة المنشورات المحذوفة مؤخرًا، وهي ميزة لمساعدتك في إدارة المحتوى الخاص بك، ولأول مرة ستتمكن من مراجعة واستعادة المحتوى المحذوف في تطبيق أنستقرام”.

وأضافت الشركة “أضفنا أيضًا وسائل حماية للمساعدة في منع المتسللين من اختراق حسابك وحذف المنشورات التي شاركتها، وسنطلب من المستخدمين التحقق أولاً من أنهم أصحاب الحسابات الشرعيين عند حذف المحتوى أو استعادته”.