شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح للمستخدمين مراقبة معدل ضربات القلب والتنفس من خلال كاميرا أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت جوجل ميزة جديدة في Google Fit - منصة التتبع الصحي التابعة للشركة - والتى ستسمح لمستخدمى الهواتف الذكية، بقياس معدل ضربات القلب ومعدل التنفس باستخدام كاميرا هواتفهم.

ووفقًا لأحدث منشور على المدونة من عملاق البحث على الإنترنت، سيتم طرح هذه الميزة أولاً في تطبيق Google Fit لهواتف Pixel وستصل لاحقًا إلى المزيد من أجهزة أندرويد.

وبحسب موقع TOi الهندى، وصفت جوجل كيف ستعمل العملية، وقالت إن المستخدمين سيكونون قادرين على قياس معدل التنفس باستخدام الكاميرا الأمامية للهاتف، وقال جوجل: "لقياس معدل التنفس ، تحتاج فقط إلى وضع رأسك وجذعك العلوي على مرأى من الكاميرا الأمامية لهاتفك والتنفس بشكل طبيعي"، بالنسبة لقياس معدل ضربات القلب ، سيتعين على المستخدمين وضع إصبعهم على عدسة الكاميرا الخلفية.

وأضافت جوجل :" بفضل المستشعرات القوية بشكل متزايد والتقدم في رؤية الكمبيوتر ، تتيح لك هذه الميزات استخدام كاميرا هاتفك الذكي لتتبع الإشارات المادية الصغيرة على مستوى البكسل - مثل حركات الصدر لقياس معدل التنفس والتغيرات الطفيفة في لون أصابعك من أجل قلبك".

وتدعي الشركة أن كلتا الميزتين تعملان في مجموعة متنوعة من ظروف العالم الحقيقي ولأكبر عدد ممكن من الأشخاص ، ولكن لا يزال يجب عدم استخدام هذه القياسات للتشخيص الطبي أو لتقييم الحالات الطبية.