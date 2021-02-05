شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب هابل يكتشف دليلاً على وجود نظام طقس على كوكب خارج المجموعة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا علامات محتملة لنظام طقس على كوكب خارجي شديد الحرارة بحجم كوكب المشتري، بدرجات حرارة سطح تبلغ 2192 فهرنهايت، حيث أجرى باحثون من معهد SRON الهولندي لأبحاث الفضاء وجامعة جرونينجن فحص صور WASP-31b التي التقطها التلسكوب الشهير.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن WASP-31b مقفل تدريجيًا، حيث يواجه جانب واحد دائمًا من النجم المضيف له بحجم الشمس، وفي "منطقة الشفق" بين المنطقتين تصل درجات الحرارة إلى 2192 درجة فهرنهايت.

ووجد الخبراء دليلًا على وجود هيدريد الكروم في هذه المنطقة عند درجات الحرارة ومستويات الضغط التي يمكن أن تسمح له بالتحول بين السائل والغاز، مما يشكل نظامًا للطقس أثناء هطول الأمطار على الجانب الليلي وكغاز في النهار.

يقول الفريق إن هذا اكتشاف مهم، لأن نظام الطقس هو سمة رئيسية يبحث عنها علماء الفلك عند العثور على كوكب مناسب للحياة، وإيجاد كوكب في مثل هذا العالم غير المضياف يمكن أن يجعل العملية أسهل.

ويبلغ حجم الكوكب الخارجي حوالي 1.5 مرة حجم كوكب المشتري ولكن نصف كتلته تقريبًا، حيث يدور حول نجمه كل 3.4 أيام.

قال ميشيل مين، الباحث المشارك ورئيس برنامج الكواكب الخارجية في SRON: "كواكب المشترى الساخنة، بما في ذلك WASP-31b، دائمًا ما يكون لها نفس الجانب في مواجهة النجم المضيف، لذلك نتوقع جانبًا نهاريًا بهيدريد الكروم في شكل غازي، وجانب ليلي بهيدريد الكروم السائل".

جدير بالذكر أن الكواكب الخارجية بعيدة جدًا حاليًا عن وصول المجسات التي صنعها الإنسان، لكن التلسكوبات والمعدات الموجودة على الأرض يمكن أن تقدم لمحة عن غلافها الجوي.