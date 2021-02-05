شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إصلاح مؤشر الماوس بجهاز Mac والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمثل اختفاء مؤشر الماوس على شاشة الجهاز مشكلة، وفي حين أن هناك العديد من الأسباب التي قد تجعلك غير قادر على العثور على المؤشر، فهناك أيضًا طرق سهلة لإعادته، وإذا كان مؤشر الماوس الخاص بجهاز Mac الخاص بك مفقودًا، فإليك أكثر الطرق شيوعًا لاستعادته، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية استكشاف الأخطاء وإصلاحها عند استمرار اختفاء الماوس على جهاز Mac

هز الماوس بسرعة

عند استكشاف مشكلة مثل هذه يوجد العديد من التفسيرات المختلفة، من الأفضل البدء بأبسط حل، وإذا لم تتمكن من رؤية مؤشر الماوس، فحاول هز الماوس، وافعل ذلك عن طريق تحريكه إلى اليسار واليمين عبر لوحة الماوس بسرعة.

إذا قمت بذلك بسرعة كافية، فسيظهر مؤشر الماوس حتى تتوقف عن الاهتزاز، ولكن قد تحتاج إلى القيام بذلك عدة مرات قبل أن تجده.

يجب تمكين هذه الميزة افتراضيًا، ولكن إذا لم تكن كذلك، فيمكنك تمكينها:

1. اضغط على شعار أبل في الزاوية العلوية اليسرى من شاشتك، وحدد "تفضيلات النظام".

2. في القائمة التي تظهر، اضغط على "إمكانية الوصول".

3. اضغط على "عرض" في الشريط الجانبي.

4. قم بتحديد الخيار "هز مؤشر الماوس لتحديد المكان".



إذا كنت تواجه مشكلة في تتبع الماوس أثناء تحركه، فقد يعني ذلك أنك بحاجة إلى تكبير المؤشر بشكل دائم، ويمكنك فعل ذلك من خلال: 5. اجعل المؤشر أكبر.إذا كنت تواجه مشكلة في تتبع الماوس أثناء تحركه، فقد يعني ذلك أنك بحاجة إلى تكبير المؤشر بشكل دائم، ويمكنك فعل ذلك من خلال:

1. اضغط على شعار أبل في الزاوية العلوية اليسرى من شاشتك، وحدد "تفضيلات النظام".

2. في القائمة التي تظهر، اضغط على "إمكانية الوصول".

3. اضغط على "عرض" في الشريط الجانبي.

4. استخدم شريط التمرير "حجم المؤشر" لتكبير المؤشر.

تحقق من أن الماوس الخاص بك يعمل

- إذا كان الماوس لا يعمل، فلن يظهر المؤشر على الإطلاق.

- إذا كنت تستخدم ماوسًا لاسلكيًا، فأوقف تشغيل الماوس واستبدل بطارياته أو اشحنه، وبمجرد القيام بذلك، أعد تشغيله وأعد توصيله.

- إذا كنت تستخدم ماوس USB، فافصله وأعد توصيله.

- إذا لم تنجح أي من هاتين الطريقتين، فافصل الماوس وأعد تشغيل الكمبيوتر، ثم أعد الاتصال.