شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت على شكل كلب يمكنه نط الحبل والتقاط الملابس المتسخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة الروبوتات الأمريكية Boston Dynamics عن خط إنتاج جديد لـ "Spot"، وهو كلبها الروبوتى الذي يكلف 75000 دولار، ويمكنه نط الحبل والتقاط الملابس المتسخة، بالإضافة إلى صعود السلالام، وتشتمل الابتكارات الآلية الجديدة المرتبطة بالكلب الروبوتى على Spot Arm، وهي طرف خامس يمكنه استيعاب أشياء مختلفة وحملها وسحبها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه تم الإعلان أيضًا عن برنامج للعمليات عن بُعد على شبكة الإنترنت، يسمى Scout، والذي يتيح للمشغلين التحكم في أسطول من كلاب Spot من غرفة تحكم افتراضية للعمل في أماكن مثل مرافق التخزين والمستودعات.

ويمكن لـ Spot، المناسب للاستخدام الداخلي أو الخارجي، رسم بيئته واستشعاره وتجنب العقبات وصعود السلالم وفتح الأبواب، ويمكن أن تقوم الكلاب الروبوتية بمهام خطرة في مجموعة متنوعة من البيئات القاسية مثل المحطات النووية وحقول النفط البحرية ومواقع البناء.

كان الكلب الروبوتى الذكي ذو الأربع أرجل قيد التطوير بواسطة Boston Dynamics لسنوات قبل أن يتم إصداره أخيرًا في يونيو من العام الماضي، ولكن اليوم يمثل الإعلان عن بعض التحديثات الرئيسية لخط الإنتاج لعام 2021.

وقالت Boston Dynamics، إن العملاء المحتملين يمكنهم شراء Spot وScout وSpot Arm عبر فريق المبيعات الخاص بها، دون الكشف عن الأسعار.

قال روبرت بلاير، الرئيس التنفيذي لشركة Boston Dynamics: "منذ إطلاق Spot لأول مرة، عملنا عن قرب مع عملائنا لتحديد أفضل السبل التي يمكن للروبوت أن يدعم بها تطبيقات المهام الحرجة الخاصة بهم".

وأضاف بلاير، "يريد عملاؤنا جمع بيانات موثوق به في مواقع العمل البعيدة والخطرة والديناميكية، ولقد طورنا منتجات Spot الجديدة مع وضع هذه الاحتياجات في الاعتبار، وبهدف تسهيل إجراء عمليات التفتيش المهمة عن بُعد بانتظام، وتحسين السلامة والعمليات."

ولم يتم تضمين الطرف الخامس الروبوتي في المنتج النهائي العام الماضي، ولكن سيتم تقديمه الآن كإضافة، والذى يمكن الكلب الروبوتى من القيام بأعمال البستنة وتشغيل الآلات في مستودع.

قالت Boston Dynamics: "الآن بعد أن أصبح لدى Spot ذراع بالإضافة إلى الأرجل والكاميرات، يمكنه القيام بمعالجة متحركة، فهو يعثر على الأشياء (القمامة) ويلتقطها، ويرتب غرفة المعيشة، ويفتح الأبواب، ويعتنى بالحديقة.