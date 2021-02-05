شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس أمازون: تطوير ألعاب الفيديو سيستغرق وقتا رغم وجود مشكلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذي الجديد لشركة أمازون آندي جاسي، إنه ملتزم بجهود أمازون في تطوير ألعاب الفيديو، ذلك ردًا على تقرير بلومبرج حول المشكلات التي تواجه الفريق نقله موقع the Verge.

وأوضخ جاسي في رسالة بريد إلكتروني للموظفين اطلعت عليها بلومبيرج: "تنطلق بعض الشركات في العام الأول، والبعض الآخر يستغرق سنوات عديدة"، "على الرغم من أننا لم ننجح بعد في Amazon Game Studios، ولكن نحتاج وقت لنفعل ذلك".

تابع جاسي: "من الواضح أن النجاح على الفور هو أمر أقل إرهاقًا، ولكن عندما يستغرق الأمر وقتًا أطول، يكون ذلك أفضل في كثير من الأحيان لذا سنواصل التركيز على الأمور الأكثر أهمية."

وتأتي الرسالة في وقت حرج بالنسبة لـ Amazon Game Studios، ذراع تطوير ألعاب الفيديو لعملاق التجارة الإلكترونية، إذ أن قرار إنشاء القسم جاء مباشرة من الرئيس التنفيذي لشركة أمازون المنتهية ولايته جيف بيزوس، الذي أعلن مؤخرًا أنه سيتنحى عن المنصب في وقت لاحق من هذا العام ليحل محله آندي جاسي رئيس أمازون لخدمات الويب الحالي.

ونظرًا لأن الشركة تنفق ما يقرب من 500 مليون دولار سنويًا على قسم ألعاب الفيديو الذي لم ينجح بعد، فمن المهم أن تحصل على دعم الرئيس التنفيذي القادم.

وزعم تقرير بلومبيرج السابق أن Amazon Game Studios واجهت مجموعة من المشاكل بما في ذلك رئيس الاستوديو الذي يفتقر إلى الخبرة في ألعاب الفيديو، ومحرك ألعاب داخلي بطيء للغاية و كذلك ثقافة لا تمنح النساء نفس الشيء الفرص كرجال.

ورداً على التقرير، ورد أن رئيس الاستوديو مايك فرازيني قد أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى الفريق، قائلاً إنه "لا يوجد تسامح مطلقًا مع أي شيء أقل من بيئة منصفة وشاملة تمامًا".