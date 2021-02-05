شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زووم تطلق خدمات جديدة لتعزيز العمل من أي مكان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت "زووم فيديو كوميونيكيشن" عن طرحها حزمة أدوات Zoom Rooms المبتكرة لمساعدة الشركات على إعادة فتح أبوابها مع الالتزام بمعايير الصحة والأمان وفق مفهوم "العمل من أي مكان".

ومع تطور بيئات العمل التقليدية وتكيفها مع متطلبات الموظفين وسعيهم للعمل من مختلف الأماكن والمساحات المتوفرة، سواءً كان ذلك في مقر الشركة، أو ضمن المساحات المشتركة، أو البعيدة، أو حتى في المنازل، باتت منصة "زووم" تلعب دوراً هاماً في تمكين الشركات من وضع صحة وسلامة موظفيها على رأس قائمة أولوياتها.

وفي إطار سعيها الدائم لضمان سلامة الموظفين والعملاء في آن واحد، تواجه المؤسسات تحدياً كبيراً في التعامل مع المخاوف الثلاثة الرئيسية للموظفين بخصوص العودة والعمل ضمن مقرات الشركات، والتي تتلخص على النحو التالي: الخوف من مرتادي مقرات العمل من المرضى، وازدحام مقرات العمل، وتوفير عامل التهوية المناسبة.

قال كريج دور، كبير المحللين لدى شركة "وينهاوس ريسيرش" للأبحاث والدراسات: "لاتزال بيئات ومقرات العمل المكتبية تواصل تطورها وتغيرها بوتيرة مستمرة، إذ تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 80% من الموظفين أفادوا بأنهم يعملون عن بُعد، وبأنهم يرغبون بمواصلة إنجاز 50% على الأقل من أعمالهم وفق هذه الممارسات بمجرد عودتهم إلى مكاتبهم.

ولتحقيق هذا الأمر، أوضح كريج "يجب أن يحظى الموظفون بتجارب عمل صحية وآمنة ضمن غرف الاجتماعات، وبما يلبي الاحتياجات المختلفة للقوى العاملة الصاعدة في يومنا الراهن، وهو ما توفره منصة الفيديو.

وأشارت نتائج دراسة استطلاعية أجرتها مجموعة "بوسطن كونسلتينج جروب" الاستشارية وشملت 12.000 خبير ومتخصص، إلى أن 60% من الموظفين عبروا عن رغبتهم التمتع بالمرونة الكافية في مكان وزمان عملهم.

الأدوات المبتكرة التي من شأنها المساهمة في إعادة التوجه إلى مقرات العمل بأمان، والقادرة على تلبية المتطلبات المختلفة للموظفين بشكل أفضل:

ربط حزمة أدوات "Zoom Room" مع الأجهزة المحمولة:

بالإمكان ربط حزمة أدوات "Zoom Room" مع الأجهزة المحمولة للعملاء التي تعمل وفق نظام تشغيل "آبل" أو "آندرويد"، كي يتمكنوا من الانضمام وبكل بسهولة إلى الاجتماعات التي تتم عبر قنوات "Zoom Rooms" مباشرةً، وذلك انطلاقاً من الأجهزة المحمولة للعملاء، التي سيتم تعريفها وفق وضعية المشارك بشكل تلقائي أثناء الاجتماعات.

وبمجرد تحميل تطبيق Zoom Rooms Controller على هاتفك المحمول، ستتمكن من الوصول إلى عناصر التحكم الإضافية بالغرفة، بما فيها القدرة على بدء اجتماع أو الانضمام إليه، وإمكانية التحكم بشكل كامل في مستوى الصوت وعرض الفيديو، وبعدد المشاركين، وهو ما يضمن المستخدمين الأفراد بالقدرة على التحكم بمستوى تجربة غرفة الاجتماعات الخاصة بهم انطلاقاً من أجهزتهم المحمولة، ما يلغي حاجة المستخدمين إلى لمس وحدة التحكم المشتركة المتاحة داخل غرفة الاجتماعات.





عرض بيانات المشاركين ضمن الزمن الحقيقي:

بفضل الكاميرات المدعومة، أصبح بالإمكان معرفة عدد الأشخاص المتواجدين في الغرفة ضمن الزمن الحقيقي، وذلك بواسطة لوحة التحكم Zoom Dashboard، وكذلك عن طريق شاشة عرض جدول المشاركين Scheduling Display، بهدف ضمان تحقيق متطلبات التباعد الاجتماعي، وتجنب الازدحام في غرف الاجتماعات.

مراقبة بيئة الغرفة وجودة التهوية:تمّ تزويد جهاز Neat Bar، أحد مكونات حزمة أدوات Zoom Rooms، بمجموعة متقدمة من الوظائف والقدرات تحت اسم Neat Sense، والتي تتيح إمكانية مراقبة غرف اجتماعاتك للتحقق من معدلات العديد من العناصر، بما فيها جودة الهواء، ومستوى الرطوبة، ومعدل ثاني أكسيد الكربون، ونسب المركبات العضوية المتطايرة، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة وأمن المشاركين.

وبالإمكان أيضاً استعراض هذه البيانات الحيوية والبيئية عن طريق لوحة بيانات نظام Zoom، وعلى لوحة التحكم بغرف الاجتماعات Zoom Rooms Controller، وبواسطة شاشة عرض جدول المشاركين Scheduling Display، وذلك لتلقي الملاحظات والتعليقات المتعلقة بصحة وسلامة غرف الاجتماعات الخاصة بك ضمن الزمن الحقيقي.

وضعية منصة/موظف الاستقبال الافتراضية:توفر وضعية منصة/موظف الاستقبال الافتراضية الجديدة تجربة دخول دون لمس لضيوف المقر أو المبنى، وذلك عن طريق تخصيص زر بدء الاجتماع Start Meeting على وضعية اللمس ضمن جهاز Zoom Rooms الموجود في ردهة مقر العمل لديك، وذلك من أجل ربط الزوار بموظف الاستقبال، والترحيب بهم وفق معايير الصحة والأمان. كما تتوفر وضعية منصة/موظف الاستقبال الافتراضية الخاصة باللمس في كافة أجهزة Zoom Rooms.

التحكم بسطح المكتب المشترك من وضعية اللمس بجهاز Zoom Rooms:يستطيع مستخدمي وضعية اللمس بجهاز Zoom Rooms التحكم بشكل مباشر، وانطلاقاً من أجهزتهم، بسطح مكتب الشخص الذي يشاركهم حالياً شاشة الكمبيوتر المحمول، ما يسهل التعاون ومستوى التشاركية.

تخصيص اللوحة البيضاء (السبورة) للدردشة:أصبح بإمكان الأشخاص الآن مشاركة وضعية لمس اللوحة البيضاء (السبورة) الخاصة بجهاز Zoom Rooms عن طريق Zoom Chat أو البريد الإلكتروني. وفي حال كانت غرفة الـ Zoom Room شخصية، فإنه بإمكانك مشاركتها أيضاً مع مجموعات الدردشة الخاصة بك، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تبسيط عملية مشاركة المحتوى خارج نطاق غرفة الاجتماعات، ما يؤدي إلى توطيد الترابط بدرجة كبيرة بين الجيل الصاعد من الموظفين الجدد، ومتطلباتهم المختلفة.