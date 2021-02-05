شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ستبحث تايوان أزمة نقص رقائق السيارات مع الولايات المتحدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الاقتصاد التايواني وانج مي-هوا يوم الخميس إن النقص العالمي في رقائق السيارات لن يكون موضوعًا رئيسيًا لاجتماع مع الولايات المتحدة يوم الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية إن نائب مساعد وزيرة الخارجية للسياسة التجارية والمفاوضات مات موراي سيشارك في الاجتماع، سيكون هذا أكبر تبادل معلن بين تايوان وإدارة بايدن حتى الآن.

ووفقا لتقارير سابقة فقد طلبت ألمانيا من تايوان إقناع مصنعيها بالمساعدة في تخفيف نقص في رقائق أشباه الموصلات بقطاع السيارات.

ويغلق مصنعو السيارات في أنحاء العالم خطوط التجميع بسبب مشكلات في تسليم أشباه الموصلات وهي مشكلة تفاقمت في بعض الحالات بفعل الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بحق مصانع رقائق صينية رئيسية.

ويؤثر النقص في شركات مثل فولكس فاجن وفورد موتور وسوبارو وتويوتا موتور ونيسان موتور وفيات كرايسلر.