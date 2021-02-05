شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق جهازًا جديدًا لتتبع الصحة العامة وتبحث عن مدير للمشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة أبل لإطلاق جهاز جديد تمامًا لتتبع الصحة، حيث تبحث شركة التكنولوجيا العملاقة بالفعل عن مدير جديد للمشروع، فيما تقوم مجموعة الأجهزة الصحية التابعة لشركة أبل بتعيين مدير مشروع هندسي أول (EPM) لقيادة تصميم وتطوير منتجات الأجهزة الصحية التي تحمل علامة أبل التجارية.

وبحسب موقع TOI الهندى، فوفقًا للوصف الوظيفي، سيتعين على المرشح "العمل مع البائعين لدفع المواد لدعم البناء الهندسي"، وأيضًا، قد تفضل أبل شخصًا لديه مهارات في اللغة الصينية، حيث من المحتمل أن يكون الجهاز مصنوعًا في الصين أو أي دولة آسيوية أخرى قريبة.

وفي حين أن قائمة الوظائف هذه قد تبدو في لمحة مثل أي قائمة أخرى، فإن ما يجعلها مميزة هي حقيقة أن الشركة تتحدث بوضوح عن منتج جديد، حيث جاء في الوصف الوظيفي: "تعد أجهزة EPM من أبل أجهزة صحية مسؤولة عن إنشاء تعريف المشروع وإبلاغه، ومعالم التطوير، والجداول الزمنية للمشروع ، والتحقق من الصحة / FA / CA ، وحالة المشروع في تطوير منتجات جديدة".

ولا يُعرف الكثير عن هذا الجهاز الجديد الذي قد تطلقه شركة أبل، عادةً ما يستغرق تطوير منتجات أبل سنوات وقد تكون النتيجة النهائية شيئًا آخر تمامًا، وبالنسبة للمؤهلات التعليمية، تريد أبل شخصًا حاصل على بكالوريوس العلوم، شهادة ME / EE / BME أو ما يعادلها في أي تخصص هندسي مع ما لا يقل عن 5 سنوات من الخلفية الميكانيكية ذات الصلة في الكمبيوتر أو الإلكترونيات الاستهلاكية أو الأجهزة الطبية.