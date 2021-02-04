تكنولوجيا: تسريبات مصورة تستعرض تصميم الكاميرة في هاتف IPHONE 13

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن التصميم المتوقع لكاميرة هاتف IPHONE 13، أو هاتف iPhone 12S.

تتوالى التسريبات التي توضح تصميم سلسلة IPHONE 13، واليوم توضح أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد التغييرات التي تطرأ على تصميم الكاميرة، حيث يتغير التصميم البارز للكاميرة الخلفية بتصميم جديد يتميز بطبقة زجاجية لحماية إعدادات الكاميرة.

ولقد كشف محللي Barclays في تقرير مؤخراً عن خطط ابل لدعم سلسلة IPHONE 13 بترقية في الكاميرة المميزة بزوايا واسعة وفتجة عدسات f / 1.8، وهو ما أكد عليه تقرير سابق من المحلل Ming-Chi Kuo، إلا أن تقرير المحلل أشار إلى أن الترقية تقدم في إصدارات iPhone 13 Pro فقط.

ومن المتوقع أن تجذب الكاميرة المميزة بزوايا عرض واسعة أكبر قدر من الإضاءة، لذا سيدعم الجيل القادم من هواتف الأيفون التصوير في الإضاءة المنخفضة بكفاءة أعلى.

المصدر

اعلان





