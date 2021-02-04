علوم وتكنولوجيا

سامسونج تخفض سعر هاتفها الذكي.. وغيرها من أخبار التكنولوجيا في هذا الفيديو!

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بغداد - ياسين صفوان - 1- انتل تطلق اول بطاقة رسومية مستقلة لأجهزة الكمبيوتر

2- فورد توكد ان ملايين من سياراتها ستحتوي على نظام جوجل اندرويد

3- جوجل تعمل على تسهيل التعرف على نتائج البحث

4- ابل تطلق اضافة لكلمات مرور ايكلود لمستخدمي متصفح كروم


5- الهند تستعد لسن قانون يحظر المشفرة مثل البتكوين

6- سامسونج تخفض سعر هاتفها الذكي القابل للطي

7- مؤسس امازون يعلن رسميا تنحيه عن منصب المدير التنفيذي للشركة

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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