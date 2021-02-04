انت الان تتابع خبر سامسونج تخفض سعر هاتفها الذكي.. وغيرها من أخبار التكنولوجيا في هذا الفيديو! والان مع التفاصيل
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4- ابل تطلق اضافة لكلمات مرور ايكلود لمستخدمي متصفح كروم
5- الهند تستعد لسن قانون يحظر العملات الرقمية المشفرة مثل البتكوين
6- سامسونج تخفض سعر هاتفها الذكي القابل للطي
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