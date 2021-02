نوكيا تطلق أحدث هواتفها الذكية بسعر 99 يورو

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 فبراير 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت شركة HMD Global، موطن هواتف نوكيا، عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية Nokia 1.4 بسعر 99 يورو.

ويتميز الهاتف بشاشة بقياس 6.51 إنشات ممتدة من الحافة إلى الحافة بدقة 1360×720 بكسل ونسبة العرض 20:9، وهي أكبر بمقدار إنش واحد تقريبًا من سابقتها الموجودة ضمن Nokia 1.3، وهي الأكبر على الإطلاق في سلسلة Nokia 1.

وقال (جوهو سارفيكاس) Juho Sarvikas، كبير مسؤولي المنتجات ونائب رئيس أمريكا الشمالية في شركة HMD Global: بصفتي أبًا لطفلين، يمكنني أن أتحدث عن التحديات التي تواجهها العديد من العائلات في الاضطرار إلى المشاركة في العديد من الأنشطة في المنزل.

وأضاف: مع استمرار هذه الاحتياجات في النمو، أردنا إنشاء تجربة موثوقة وممتعة تفيد حقًا جميع أفراد الأسرة دون إضافة أي ضغوط مالية للأسرة.

وتأتي البطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، ومع ذلك، لم يكن هناك ترقية مقابلة في سرعة الشحن، إذ ما زالت 5 واط عبر microUSB، وكما هو الحال دائمًا، تعد HMD Global بعمر بطارية مدته يومين.

ويعمل الهاتف الجديد بنظام أندرويد 10 إصدار Go وهو جاهز للانتقال إلى أندرويد 11 إصدار Go القادم في الطريق، ويعد التمسك بإصدار Go ضروريًا حيث يتم تشغيل الجهاز بواسطة مجموعة شرائح Qualcomm 215 مع أربع أنوية Cortex-A53 بتردد 1.3 جيجاهرتز ووحدة معالجة الرسومات Adreno 308.