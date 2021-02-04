تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق إصدار جديد من هاتف MI 10 بمعالج SNAPDRAGON 870

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث التسريبات إصدار جديد من هاتف شاومي MI 10 في قاعدة بيانات 3C مؤخراً والذي يأتي بمعالج SNAPDRAGON 870.

كشفت التسريبات التي جاءت من 3C عن إصدار جديد من هواتف شاومي بنموذج رقم M2102J2SC، حيث يأتي هذا الإصدار بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

ولقد أكدت التسريبات على أن هذا الإصدار هو إصدار جديد من هاتف شاومي MI 10، كما أوضحت تسريبات نشرت على Weibo أن الهاتف يضم معالج SNAPDRAGON 870، على أن تقدم شاومي هذا الإصدار للأسواق قريباً.

وتأتي هذه التسريبات قبل الإعلان المرتقب من شاومي عن هاتفي Mi 10 Pro وMi 10 Ultra، إلا أن هذه التفاصيل تتوافق مع تقرير سابق يؤكد على خطط شاومي لإطلاق هاتف بمعالج Snapdragon 870.

أيضاً من المقرر أن ينطلق الإصدار الجديد من هاتف MI 10 بالكثير من المواصفات التي قدمت في الإصدار الحالي المميز بمعالج Snapdragon 888، إلا أن شاومي تقدم الإصدار الجديد للأسواق بمستوى تستعير أقل.

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