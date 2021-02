نوكيا تعلن عن هاتف Nokia 1.4 بسعر 99 يورو

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة HMD Global، موطن هواتف نوكيا، عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية Nokia 1.4 بسعر 99 يورو.

ويتميز الهاتف بشاشة بقياس 6.51 إنشات ممتدة من الحافة إلى الحافة بدقة 1360×720 بكسل ونسبة العرض 20:9، وهي أكبر بمقدار إنش واحد تقريبًا من سابقتها الموجودة ضمن Nokia 1.3، وهي الأكبر على الإطلاق في سلسلة Nokia 1.

وقال (جوهو سارفيكاس) Juho Sarvikas، كبير مسؤولي المنتجات ونائب رئيس أمريكا الشمالية في شركة HMD Global: بصفتي أبًا لطفلين، يمكنني أن أتحدث عن التحديات التي تواجهها العديد من العائلات في الاضطرار إلى المشاركة في العديد من الأنشطة في المنزل.

وأضاف: مع استمرار هذه الاحتياجات في النمو، أردنا إنشاء تجربة موثوقة وممتعة تفيد حقًا جميع أفراد الأسرة دون إضافة أي ضغوط مالية للأسرة.

وتأتي البطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، ومع ذلك، لم يكن هناك ترقية مقابلة في سرعة الشحن، إذ ما زالت 5 واط عبر microUSB، وكما هو الحال دائمًا، تعد HMD Global بعمر بطارية مدته يومين.

ويعمل الهاتف الجديد بنظام أندرويد 10 إصدار Go وهو جاهز للانتقال إلى أندرويد 11 إصدار Go القادم في الطريق، ويعد التمسك بإصدار Go ضروريًا حيث يتم تشغيل الجهاز بواسطة مجموعة شرائح Qualcomm 215 مع أربع أنوية Cortex-A53 بتردد 1.3 جيجاهرتز ووحدة معالجة الرسومات Adreno 308.

وزودت الشركة الإصدار الأساسي من الهاتف بذكر وصول عشوائي سعتها 1 جيجابايت فقط و 16 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، لكن الإصدار الأعلى يتضمن 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 جيجابايت ذاكرة تخزين.

ويدعم الجهاز فتحة microSD رسميًا للبطاقات التي تصل سعتها إلى 128 جيجابايت، ويحتوي إصدار Go من أندرويد على أدوات إدارة تخزين ممتازة.

ويتضمن الجهاز كاميرا خلفية مزودة بعدسة أساسية بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل مع قارئ بصمات الأصابع المثبت أدناها.

ويعتمد الهاتف على خوارزميات المعالجة من جوجل في تطبيق Camera Go لرفع مستوى الكاميرا الأساسية مع ميزات، مثل: Night Mode و Portrait Mode، وهناك أيضًا كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف على فتحتين nano-SIM واتصالات LTE Cat. 4، بالإضافة إلى ذلك، هناك Wi-Fi b/g/n و بلوتوث 4.2، بالإضافة إلى GPS، ويمكن استخدام منفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر للاستماع إلى راديو FM بالإضافة إلى أغانيك الخاصة.

وتسمح أدوات الرقابة الأبوية المضمنة ضمن Nokia 1.4 للمستخدمين بإدارة المحتوى الذي تم تنزيله من متجر Google Play، وتمنح الكبار راحة البال للسماح للأطفال بالاستماع أو التعلم أو اللعب.