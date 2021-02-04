Swiss Alp Watch ساعة ميكانيكية بقيمة 30000 دولار

دبي - يزن راشد - عادت شركة صناعة الساعات السويسرية H. Moser & Cie مع ساعة Swiss Alp Watch بإصدار Final Upgrade التي تستنسخ تصميم ساعة آبل الذكية Apple Watch، لكنها تأتي بقيمة 30800 دولار، والتي تقول الشركة إنها: ذروة ملحمة Swiss Alp Watch.

وفي عام 2016 عندما كانت Apple Watch لا تزال جهازًا جديدًا نسبيًا، ابتكرت شركة صناعة الساعات السويسرية نسخة ميكانيكية متطورة مستنسخة من Apple Watch تسمى Swiss Alp Watch، التي تميزت بوجه ساعة مستطيل مع حواف منحنية ومستديرة، وتاج على الجانب.

ويتميز الإصدار Final Upgrade الجديد بالتصميم المستطيل نفسه لساعة آبل Apple Watch وساعة Swiss Alp Watch الأصلية، وتم إنشاء الإصدار الجديدة بعد أن اقترح أحد عملاء H. Moser & Cie التصميم.

وتتميز الساعة بهكيل من DLC الصلب مع قرص صغير للغاية مصنوع من مادة Vantablack الممتصة للضوء، التي تعتبر واحدة من أحلك المواد المعروفة، حيث تمتص ما يصل إلى 99.965 في المئة من الضوء المرئي.

بدلاً من الشعار والمؤشرات، تمت إعادة تصميم شاشة العرض الثانية الصغيرة عند موضع الساعة 6 كقرص مظلل يشبه التحديث الرقمي قيد التنفيذ.

وتقول الشركة: لا توجد تحديثات مطلوبة، ولا استقلالية رديئة، ولا ميزات غير ضرورية، ولا إشعارات مزعجة، فقط التذكير الوحيد الذي تحتاجه حقًا: لننفصل عن كل هذه الضوضاء ونعتز بكل لحظة.

وتصنع H. Moser & Cie سلسلة Alp Watch منذ سنوات، وتشتهر الشركة بخيارات تصميمها الجريئة في عالم صناعة الساعات.

وابتكرت في عام 2017 ساعة Swiss Mad Watch المصنوعة من الجبن السويسري احتجاجًا على معايير صناعة الساعات.

وبعد ذلك بعامين، ابتكرت ساعة محملة بالنباتات وزُينت علبتها بالعصارة والطحالب والتربة وغيرها من المواد لإرسال رسالة مفادها أنها تحول اهتمامها الآن إلى الاستدامة البيئية.

وتم تجهيز الساعة بمعيار HMC 324 الداخلي يدويًا من H. Moser & Cie، الذي يضم 100 ساعة من احتياطي الطاقة، ويتم تصنيع الساعة في مدينة شافهاوزن السويسرية.

وتم تصميم الساعة لتعمل إلى الأبد، في تناقض صارخ مع التقادم المخطط له حتى بالنسبة للساعات العالية الجودة المتصلة.

وتعتبر الساعة ميكانيكية بالكامل، وأنشأت الشركة 50 قطعة فقط من إصدار Final Upgrade.