إنستاجرام تختبر الخلاصة العمودية للقصص

دبي - يزن راشد - تحاول منصة إنستاجرام محاكاة عنصر آخر من تصميم تيك توك عبر الخلاصة العمودية للقصص حيث ينخفض الطلب على تنسيق القصص التقليدية.

ويتصفح المستخدمون اليوم القصص من خلال التمرير الأفقي، لكن القصص أصبحت قديمة الآن، وحتى سناب شات تستعير الأفكار من تيك توك، حيث إن Spotlight هو استنساخ لتيك توك.

ويبدو التمرير العمودي أكثر طبيعية من نواح كثيرة من التمرير الأفقي، حيث إنه الطريقة التي يتنقل بها المستخدمون في الكثير من مواقع الويب عبر الهاتف المحمول.

كما أنها الطريقة المستخدمة ضمن الميزات الرئيسية الأخرى عبر مجموعة متنوعة من التطبيقات الاجتماعية، مثل: موجز الأخبار عبر فيسبوك أو صفحة يوتيوب الرئيسية.

ومع ذلك، فإن تحويل قصص إنستاجرام إلى الخلاصة العمودية سيكون تغييرًا ملحوظًا، ويمكن أن يمهد الطريق للانتقال بعيدًا عن المزيد من المحتوى الثابت، مثل: الصور ومشاركات الخلاصة المعاد مشاركتها، التي لا تزال تملأ قسم القصص غالبًا.

ومن المرجح أن تعطي إنستاجرام الأولوية لمنشورات الفيديو على الصور للتنافس بشكل أفضل مع تيك توك عبر الخلاصة العمودية للقصص، مثلما تقوم حاليًا بتعديل خوارزميتها وتصميمها العام لإعطاء الأولوية لميزة Reels.

وتُظهر #Instagram is working on Vertical Stories 👀

Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2021 الشاشة واجهة مستخدم بسيطة مع نص يقول: يمكنك الآن التمرير لأعلى ولأسفل لتصفح القصص، مع زر أزرق كبير بعنوان القصص العمودية.

وأكدت إنستاجرام أن ميزة الخلاصة العمودية للقصص قيد الإنشاء، لكنها ليست متاحة للجمهور في الوقت الحالي، وقال متحدث باسم الشركة: هذا نموذج أولي مبكر ولا يتم اختباره حاليًا عبر إنستاجرام.

وقد لا يصل النموذج الأولي إلى الإطلاق العام، لكن وجوده يقول شيئًا عن نوع الأفكار التي تفكر فيها إنستاجرام كوسيلة لتقديم تحدٍ أفضل لتيك توك.

وتضع إنستاجرام اليوم Reels، منافس تيك توك للشركة، عبر صفحة Instagram Explore، حيث تتربع Reels في المرتبة الأولى.

وعند النقر على فيديو Reels، يتم نقلك إلى واجهة مستخدم جديدة حيث يمكنك التمرير عموديًا عبر مقاطع الفيديو، على غرار تيك توك.

وقد تساعد الخلاصة العمودية للقصص في توحيد خلاصات إنستاجرام المختلفة إلى حد ما، بحيث تتطابق مع خلاصة Reels وخلاصة التطبيق الأصلي، لكن يظل IGTV يعمل بشكل مختلف قليلاً.