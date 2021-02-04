Android TV أصبح أشبه بجهاز Google TV

دبي - يزن راشد - طرحت شركة جوجل تحديثًا جديدًا لنظام Android TV يمنح نظام تشغيل التلفزيون الذكي مظهرًا جديدًا يشبه تقريبًا واجهة المستخدم عبر برنامج Google TV الخاص بالشركة ضمن جهاز كروم كاست الأحدث.

وتعمل الواجهة الجديدة على تحديث مظهر Android TV لتجعله أكثر انسجامًا مع Google TV، مع إضافة إمكانية التمرير للمحتوى المميز في الجزء العلوي من القوائم والتخلي عن الرموز الكبيرة الحجم للحصول على علامات تبويب أكثر بساطة.

يظهر الصف الدعائي في الأعلى مع التطبيقات المفضلة والتشغيل التالي أدناه، ومن هناك، ستكون لديك صفوف مليئة بالمحتوى من التطبيقات المثبتة عبر Android TV.

وترى في الجزء العلوي من الشاشة فقاعات مساعد جوجل في أقصى اليسار، ثم البحث، ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات بين واجهة المستخدم عبر Google TV لجهاز كروم كاست مقابل Android TV المحدث.

وتتميز قائمة نظام تشغيل التلفزيون الذكي الجديدة بثلاث علامات تبويب رئيسية:

الصفحة الرئيسية للوصول السريع إلى التطبيقات والقنوات.

التطبيقات كمكان مخصص للعثور على تطبيقاتك.

علامة تبويب Discover الجديدة تمامًا التي تقدم توصيات مخصصة للعروض التلفزيونية والأفلام جنبًا إلى جنب مع المحتوى الشائع من جوجل – على غرار علامة التبويب For You عبر Google TV.

وعلى العكس من ذلك، تستخدم واجهة المستخدم في Google TV علامة التبويب For You المذكورة أعلاه كشاشة رئيسية لها ثم تقسم أجزاء معينة من المحتوى إلى عروض وأفلام وعلامات تبويب مباشرة مخصصة، بدلاً من جمعها جميعًا في مكان واحد.

كما أنه يسهل الوصول إلى المحتوى الذي اشتريته من خلال علامة تبويب مكتبة يفتقر إليها نظام تشغيل التلفزيون الذكي.

ويساعد التحديث في جعل منصات التلفزيون الذكية المتباينة من جوجل أكثر تناسقًا – حتى لو ظل محيرًا بعض الشيء أن Google TV و Android TV لا يزالان موجودين كمنتجات منفصلة بواجهات مختلفة في هذا الوقت.

ولا تزال عملاقة البحث تخطط لتقديم Google TV عبر أحدث أجهزة التلفزيون الذكية في المستقبل.

ويبدأ طرح واجهة المستخدم المحدثة اليوم عبر الأجهزة العاملة بنظام تشغيل التلفزيون الذكي في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وألمانيا وفرنسا، مع وعد بوصولها إلى المزيد من البلدان في الأسابيع المقبلة.

وكان التحديث الرئيسي الأخير لنظام تشغيل التلفزيون الذكي هو أندرويد 11، الذي وصله في 22 سبتمبر 2020.