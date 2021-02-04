أمازون تضيف كاميرات المراقبة العاملة دائمًا في سيارات التوصيل

دبي - يزن راشد - تخطط شركة أمازون لتثبيت كاميرات الفيديو العالية التقنية في مركبات التوصيل من أجل مراقبة سلوك السائقين بشكل أفضل أثناء تسليمهم الطرود، وفقًا لتقرير جديد من The Information.

ويتم توفير الأجهزة والبرامج من Netradyne، وهي شركة في كاليفورنيا تعمل بمنصة تسمى Driveri تستخدم الكاميرات والذكاء الاصطناعي لتحليل السائق أثناء تشغيله للسيارة.

وتقدم الكاميرا ملاحظات في الوقت الفعلي – بما في ذلك الاقتراحات الآلية مثل “القيادة المشتتة” و “الرجاء الإبطاء” – أثناء جمع التحليل الذي يتم استخدامه لاحقًا لتقييم السائقين أثناء المناوبات.

ويعرض مقطع فيديو تفاصيل الشراكة، وتحدد شركة أمازون أهدافها بتقليل الاصطدامات ومحاسبة السائقين على الأخطاء على الطريق.

وتعكس هذه المبادرة إحدى المبادرات التي اتخذتها أمازون مع أسطولها من الشاحنات، حيث تراقب كاميرات SmartDrive سائقي الشحن بحثًا عن علامات التعب والقيادة المشتتة.

ويُظهر مقطع الفيديو التسويقي كيف تسجل الكاميرات بشكل دائم، مع تحميل اللقطات إلى فريق أمان مخصص لمراجعتها إذا تم تشغيل أي إشارة من بين 16 إشارة من خلال حادث يحدث على الطريق أو إجراء يتخذه السائق.

ويمكن للسائق تعطيل الكاميرا يدويًا، لكن عند إيقاف تشغيل المحرك فقط، ويُسمح أيضًا للسائقين بتحميل اللقطات يدويًا عندما يختارون ذلك.

وقالت أمازون: نحن نبحث دائمًا عن طرق مبتكرة للحفاظ على سلامة السائقين، ولهذا السبب عقدنا شراكة مع Netradyne للمساعدة في إجراء تحسينات على تجربة السائق.

وتصف أمازون Netradyne بأنها أول شركة تدمج الذكاء الاصطناعي بالفيديو لإنشاء أنظمة أمان رائدة في الصناعة، وتقليل الاصطدامات بمقدار الثلثين من خلال التحذيرات داخل الكابينة وتحسين سلوكيات السائق.

وتريد أمازون إعداد السائقين لتحقيق النجاح وتزويدهم بالدعم ليكونوا أكثر أمانًا على الطريق والتعامل مع الحوادث في حالة حدوثها ومتى حدثت.

ويشعر بعض السائقين بالقلق من أن استخدام تكنولوجيا Netradyne قد يشكل مراقبة تنتهك الخصوصية وتفرض عليهم أعباء إضافية أثناء محاولتهم الالتزام بالمواعيد النهائية الضيقة.

واعتمدت أمازون تاريخياً على مشغلين، مثل: خدمة البريد الأمريكية و UPS، لتوصيل الطرود إلى أبواب العملاء، لكنها بدأت باستخدام شبكتها اللوجستية المتنامية من الطائرات والشاحنات ومركبات التوصيل لخفض التكاليف.

وتدير أمازون أسطولًا من عشرات الآلاف من سائقي التوصيل في جميع أنحاء البلاد الذين، كجزء من هذه الشركات التابعة لجهات خارجية، ليسوا من الناحية الفنية موظفين في الشركة.

ومع ذلك، فإن هؤلاء السائقين يديرون المركبات التي تحمل علامة Amazon Prime ويخضعون لأي قيود أو مراقبة تضعها الشركة بعدة طرق مشابهة للسيطرة المكثفة التي تمارسها أمازون على عمال المستودعات.

ويتضمن ذلك مراقبة دقيقة بدقيقة عبر تطبيق لمعرفة مكان وجود السائق في طريقه المبرمج وما إذا كان متأخرًا عن الجدول الزمني.

ويبدو أن أدوات المراقبة هذه تتضمن أيضًا كاميرات Netradyne، وذلك بالرغم من أنه ليس من الواضح متى تعتزم أمازون تثبيت الكاميرات ومدى انتشارها في جميع أنحاء أسطول التوصيل الخاص بها.

وقال متحدث باسم أمازون: إننا نستثمر في السلامة عبر عملياتنا، وبدأنا حديثًا بطرح تقنية سلامة رائدة في الصناعة قائمة على الكاميرات عبر أسطول التوصيل لدينا، وتوفر هذه التقنية للسائقين تنبيهات في الوقت الفعلي لمساعدتهم على البقاء بأمان عندما يكونون على الطريق.

وتسبب سائقو التوصيل في أمازون في وقوع عشرات الحوادث على مدار نصف العقد الماضي، بما في ذلك بعض الحوادث التي أدت إلى وفيات، لكن الشركة غالبًا ما تتجنب المسؤولية عن الحوادث بسبب الطريقة التي توظف بها شركات خارجية ومتعاقدين مستقلين.