شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرئيس التنفيذى الجديد لشركة أمازون يخطط للتمسك بتطوير الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة أن الرئيس التنفيذي المقبل لشركة أمازون آندي جاسي ملتزم بفكرة استمرار الشركة في صنع الألعاب، على الرغم من أنها لم تصدر بعد لعبة ناجحة تجاريًا أو بشكل حاسم، وكتب في رسالة بريد إلكتروني حصلت عليها بلومبيرج: "تنطلق بعض الشركات في السنة الأولى، والبعض الآخر يستغرق سنوات عديدة"، وأضاف "على الرغم من أننا لم ننجح باستمرار حتى الآن في Amazon Game Studios ، أعتقد أننا سنفعل ذلك إذا توقفنا عن العمل هناك".

ويُقال إن Jassy أرسل البريد الإلكتروني قبل يوم واحد من إعلان أمازون أنه سيتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة بمجرد ترك Jeff Bezos للمنصب في وقت لاحق من هذا العام، فيما يعد توقيت الرسالة مهم لسببين آخرين، ففي نهاية شهر يناير، نشرت بلومبيرج تقريرًا يفصّل بعض إخفاقات Amazon Game Studios ، ويضيّق على قلة خبرة رئيسها، مايك فرازيني، الذي لم يسبق له العمل في لعبة قبل توليه المنصب.

فيما تأتي أخبار البريد الإلكتروني أيضًا في نفس الأسبوع الذي أعلنت فيه Google أنها ستغلق استوديوهات ألعاب Stadia الداخلية، وبالنظر إلى المليارات التي أنفقتها أمازون على إنشاء ألعابها الخاصة مع القليل أو لا شيء لإظهاره، سيكون من الصعب إلقاء اللوم على جاسي لرغبته في إلقاء هذه الرغبة.